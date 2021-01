Android 12 pondrá en hibernación las apps que no uses para liberar espacio

El tiempo avanza y los encargados del sistema operativo de Google para smartphones no se duermen en sus laureles. Medios especializados ya comentan sobre lo que sería Android 12 y una de sus principales funciones: poner en hibernación aplicativos que no uses en tu teléfono.

Durante el 2020 se conocieron más detalles de Android 11, un nuevo sistema operativo que está llegando a las distintas marcas de smartphones de manera nativa o por medio de actualizaciones.

Por si no lo sabías, la versión beta para desarrolladores de Android 11 se lanzó en febrero de 2020, por lo que se estima que sucederá algo parecido con Android 12. Esto quiere decir que la compañía tecnológica pueda iniciar también la fase de prueba de este nuevo sistema en febrero de 2021.

Un usuario que logró acceder al Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP) reportó a los desarrolladores de XDA-Developers acerca de una herramienta que tendría el sistema operativo para celulares, el cual permitiría poner en hibernación las aplicaciones que no estemos usando.

Aunque no se sabe si la app pasará a modo hibernación de manera automática o si el usuario tendrá que seleccionar manualmente los aplicativos que pasarán a estar en este estado, se cree que el objetivo de esta función sería el de liberar espacio en la memoria del smartphone.

Es posible que para hacer uso de esta función de Android 12 el usuario no tendría que haber usado una o varias apps durante un determinado periodo de tiempo. Pero, de ser manual, la persona podrá gestionar cuándo activar y desactivar dicha herramienta.