Facebook: experto en ciberseguridad aconseja que no deberías usar Messenger

Facebook continúa en el ojo de la tormenta y no solo por la actualización en las políticas de privacidad de WhatsApp que pasará dentro de tres meses. Un experto en ciberseguridad aconseja que deberías dejar de usar Facebook Messenger por la existencia de un nuevo y grave problema.

Zak Doffman, periodista especializado en ciberseguridad, publicó el último sábado un artículo en la revista Forbes, donde asegura que Facebook Messenger no protege como se debe los mensajes que enviamos y recibimos en la plataforma.

Para el experto, la debacle de WhatsApp que ha provocado en estos días que miles de usuarios hayan migrado a Signal o Telegram, ha distraído la atención de lo grave que es la invasión a la privacidad que ejerce Messenger.

“No hay justificación para esto. Todos sabemos que Facebook vive de nuestros datos, así es como pagamos por sus servicios ‘gratuitos’. Pero tiene que haber un límite. Si nos encontramos en un lugar donde Facebook dice ‘tomaremos todo lo que puedan poner en nuestras manos’, y decimos ‘sí, esta bien’, entonces qué dice eso sobre nosotros y el valor que le damos a nuestra propia privacidad”, resaltó.

Doffman explica que cuando se habla acerca de las políticas de privacidad de WhatsApp, la compañía dice en su defensa que no puede leer nuestros mensajes y tampoco Facebook. Pero si eres un usuario de Messenger, afirma, no tendrás tanta suerte.

Según el periodista, la encriptación de Facebook Messenger, a diferencia de WhatsApp, solo funciona con chats privados entre dos personas, mas no dentro de grupos, y no está activado por defecto. Es decir, el usuario tiene que seleccionar la opción para que la red social deje de leer los mensajes, así como descargar los enlaces y archivos adjuntos.

“Se trata de una falta de encriptación de extremo a extremo lo que hace que el Messenger no me sirva. Esto debería ser el valor por defecto para cualquier plataforma de mensajería que uses. El propio Facebook ha advertido los riegos que conlleva la falta de este tipo de cifrado”, expresa Doffman.

Por este motivo, el experto en ciberseguridad comenta que “si usted es uno de los 1.300 millones de usuarios de Facebook Messenger, entonces la repentina reacción en contra de WhatsApp debería servir como una advertencia dura”.

El periodista de Forbes culmina su análisis añadiendo de que “si todavía estás en Messenger o si estás usando los DM (mensajes directos) de Instagram para cualquier otra cosa que no sean contactos casuales, es hora de cambiar. La opción más fácil sigue siendo WhatsApp. Si quieres una opción más segura, entonces ejecuta Signal en paralelo. Será más útil a medida que se unan más contactos”.