Samsung Galaxy Z Fold 2 5G review: lo bueno y lo malo del teléfono plegable

A finales de 2020, llegó al Perú el nuevo teléfono plegable de Samsung. Se trata del Galaxy Z Fold 2 5G, un smartphone que ha llamado la atención de los usuarios por su gran pantalla flexible, triple cámara trasera, llamativo diseño y gran rendimiento.

A continuación, te mostraremos un análisis profundo de lo bueno y malo que nos presenta el Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Diseño del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

El Samsung Galaxy Z Fold 2 5G mantiene el factor forma tipo libro de su antecesor y da sensación de ser un dispositivo robusto, ya que lo usamos con normalidad y cierta confianza.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G en tipo libro. Foto: Edson Henriquez

Aunque la forma es la misma y la bisagra por fuera tiene unas líneas estéticas similares al anterior Galaxy Fold, hay ciertos detalles extras, ya que sobre todo se ha suavizado y rematado el diseño. En los extremos de la bisagra y por la parte interna, que une las dos mitades, el diseño es más sutil al igual que los marcos de la pantalla flexible.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G plegado al 50%. Foto: Edson Henriquez

También observamos que se ha logrado, dentro de lo posible, crear una solución de continuidad para que no haya hendiduras en la bisagra y que quede una vista frontal (del interior) menos tosca que en el primer Fold.

Asimismo, la bisagra del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G se nota más o menos tan firme como la anterior, ofrece resistencia para que no se abra con facilidad y quede fijo en el ángulo que queramos.

En el exterior, en la parte donde se integran las cámaras, la trasera es un calco de lo que vimos en el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, tanto por el acabado mate, como por el color (también Mystic Pink). Este acabado mate evita que se queden las huellas, pero no ocurre lo mismo con el módulo de la cámara en donde sí se notan las huellas con facilidad.

Parte trasera del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez.

Los bordes del teléfono plegable tienen un acabado en mate, pero menos pulido que el de la parte trasera. En el lado derecho, se insertan los botones de volumen y el lector de huellas/botón de encendido. En la parte inferior está la entrada USB tipo-C, que no incluye el jack de audio.

Laterales del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez.

En el otro lado de la parte trasera tenemos el panel secundario de 6,2 pulgadas, siendo este uno de los principales cambios estéticos y funcionales al aprovecharse casi la totalidad de la superficie.

La comodidad del Galaxy Z Fold 2 es relativa. Al estar abierto, obliga el uso de las dos manos, pero el delgado borde y su curvatura ayudan a que sea un agarre cómodo y similar al que tiene un tablet pequeño, mientras que plegado es muy cómodo de sostener con una mano por su estrechez, pese a que tiene el doble de grosor.

Parte inferior del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez

Pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Este smartphone de Samsung tiene dos pantallas. La principal e interna es una pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pulgadas con resolución QXGA+ (de 2.208 x 1.766 píxeles) y la externa y secundaria es de 6,2 pulgadas y resolución de 2.260 x 816 píxeles (de tipo super AMOLED).

El panel principal presenta una buena resolución, pero la densidad de píxeles queda algo baja en comparación a lo que solemos ver en pantallas QXGA+ (al ser más grande) y esto se nota en la experiencia, ya que se detecta cierta falta de nitidez si comparamos con un panel de mayor densidad. No obstante, la experiencia es aceptable y tampoco hay una mala visualización sea cual sea el contenido.

Pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez

Pese a ser flexible, la composición del panel de 7,6 pulgadas incluye cristal (es Samsung Ultra Thin Glass como la del Galaxy Z Flip), pero el tacto es distinto a los paneles habituales. Recuerda algo más al plástico. Mientras que la hendidura provocada posiblemente por la adhesión del panel a la bisagra se mantiene y se percibe al tacto al deslizar el dedo por el ecuador vertical de la pantalla.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez.

La reducción de los marcos y el adiós al notch en la interna del teléfono ha jugado a favor de que la sensación “todo pantalla” se consiga en ambos paneles del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

En cuanto a los ajustes de pantalla podemos elegir entre modo oscuro o modo claro, este último por defecto. En la experiencia lo notaremos sobre todo en la visualización, dado que el tema oscuro suele ayudar a descansar más la vista, pero usarlo o no es más bien cuestión de preferencias.

Ajustes de pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 5G. Foto: captura LR.

En el Samsung Galaxy Z Fold 2 5G tenemos dos modos de pantalla el Intenso y el Natural. Solo en el primero podemos ajustar la temperatura. Asimismo, en el modo natural tenemos un resultado más equilibrado.

Modos de pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 5G. Foto: captura LR

También podemos elegir la tasa de refresco de la pantalla, aunque hasta cierto punto. En el Galaxy Z Fold 2 5G tenemos opción de dejarlo siempre a 60 Hz o bien optar por la frecuencia adaptable, con la cual el sistema elige un valor hasta 120 Hz.

Tasa de refresco de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: captura LR

Software del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

El nuevo plegable de Samsung llega a nuestras manos con One UI 2.5 sobre Android 10. La capa de la firma surcoreana es de las que trae su dosis de bloatware, pero podremos eliminar las apps propias o de terceros que no nos interesen, incluyendo las de Google o las de Office. Lo que no podremos eliminar serán algunas utilidades de Samsung, como la Galaxy Store.

Software del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez

Los ajustes del sistema se presentan de manera clara y con una organización muy deductiva, con un buscador muy eficiente si no encontramos algún apartado. La capa de Samsung añade una sección de funciones avanzadas donde además de las rutinas de Bixby (la posibilidad de encadenar tareas y activarlas con una orden de voz), veremos la posibilidad de añadir gestos y de modificar la interacción.

Funciones avanzadas del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: composición Edson Henriquez.

La cortinilla de notificaciones del Samsung Galaxy Z Fold 5G está bastante nutrida, ya que encontramos varias funciones como la iluminación Edge, el Dolby Atmos, DeX y otras que no existen o no solemos ver en otras capas.

Rendimiento del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

El Samsung Galaxy Z Fold 2 5G incorpora el Snapdragon 865+, uno de los procesadores más potentes de Qualcomm. Además, también dispone del módem necesario para la conectividad 5G. Asimismo, este procesador está acompañado 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 3.1, un estándar reciente y con mejoras teóricas en velocidad y eficiencia energética.

Estas características se traducen en una gran potencia del dispositivo, ya que al probar el rendimiento del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G en videojuegos, pudimos comprobar que hasta juegos pesados como Call of Duty fluyen con normalidad y no muestran ningún tipo de lag.

Call of Duty en el Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez.

El tiempo de carga de juego no es mucho y los movimientos en el mismo se desarrollan con normalidad. Además, cuenta con una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz, lo cual genera que podemos disfrutar muy bien de Call of Duty, ya que la respuesta en los controles es rápida y el sonido es bueno.

Da la impresión de que el software sigue siendo pesado, pero, como nos ha pasado en anteriores ocasiones, cuando el hardware es tan potente, no hay lag en general. Eso sí, el móvil se calienta cuando lo usamos durante largos periodos de tiempo sin descanso.

Seguridad y biometría del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

El Samsung Galaxy Z Fold 2 5G cuenta con lector de huellas y reconocimiento facial sencillo. Hablando del primero, se encuentra en el lateral de la mitad derecha (mirando a la pantalla plegable) y nos parece una ubicación cómoda y correcta para el desbloqueo, sea cual sea el agarre.

Huella dactilar del Samsung Galaxy Z Fold 5G. Foto: captura LR

El reconocimiento facial del móvil de Samsung se puede habilitar en las dos cámaras frontales y también es muy rápido. De hecho, nos reconoce el rostro sin llegar a colocarnos el dispositivo enfrente y con un ángulo considerable.

Reconocimiento facial del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: captura LR.

Cámara del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

La apuesta fotográfica del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G cambia con respecto al primero al potenciar lo funcional.

En la trasera tenemos la siguiente configuración:

Gran angular : sensor de 12 megapíxeles (1,12 µm) y lente con apertura f/2.2.

: sensor de 12 megapíxeles (1,12 µm) y lente con apertura f/2.2. Cámara principal: sensor de 12 megapíxeles (1,8 µm) Dual Pixel y lente con apertura f/1.8, con OIS.

sensor de 12 megapíxeles (1,8 µm) Dual Pixel y lente con apertura f/1.8, con OIS. Teleobjetivo: sensor de 12 megapíxeles (1 µm) con OIS y lente con apertura f/2.4.

Cámara trasera del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez

En los frontales tenemos:

Sensor de 10 megapíxeles (1,22 µm) y lente con apertura f/2.2.

Cámara frontal del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: Edson Henriquez

De este sistema fotográfico se puede destacar la doble estabilización para la lente principal y el teleobjetivo. Además, el zoom óptico queda además en 2x y no hay grabación de vídeo en 8K.

La app de cámara de One UI que se mantiene en este dispositivo, cuenta con los modos habituales como toma única, imagen y video. Sin embargo, también contamos con las opciones Pro, Panorámica, Comida y Noche. Para grabar, se muestran las opciones de video dinámico, video profesional, superlenta, cámara lenta e hiperlapso.

App de la cámara del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Foto: captura LR

Prueba fotográfica del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

El procesado de Samsung se fue naturalizando con el paso del tiempo y atrás quedó la saturación exagerada, al menos en general. En modo automático y en HDR vemos una buena colorimetría y un rango dinámico amplio, salva bien el detalle con buena luz sobre todo en la lente principal y el teleobjetivo.

Asimismo, la cámara principal como el gran angular y teleobjetivo del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G obtienen buenos resultados tanto de día como de noche. También probamos el modo noche, en el que se obtuvo buenos resultados en escenarios de poca luz.

El Samsung Galaxy Z Fold 2 5G también tiene cámaras frontales de 10 megapíxeles. De día, los resultados son de muy buena calidad. En la noche, las luces altas son bien controladas, lo que se traduce en una fotografía de calidad aceptable.