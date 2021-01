Instagram: así puedes restringir usuarios sin tener que bloquearlos

Aunque muchas veces nos encantaría bloquear a ciertos usuarios en Instagram, por diversas razones no lo podemos hacer. Sin embargo, si necesitas hace uso de alguna función similar, debes saber que la red social cuenta con una función que permite restringir usuarios.

Para aplicar este método en Instagram no necesitas recurrir a ninguna aplicación de terceros, ya que es una función nativa de la plataforma. Además, puedes aplicarla tanto en un teléfono Android como en un iPhone.

Una de las principales ventajas que tiene la opción de restringir contactos en Instagram es que el usuario no se enterará de que ha sido restringido. Dicha persona podrá seguir comentando en tus fotos, mandándote mensajes y demás, pero él será el único que vea lo que ha comentado y no podrá saber si has leído sus mensajes o no, ya que el marcador de visto deja de funcionar.

Asimismo, también dejarás de ver las publicaciones que esa persona haga y te quedarás realmente tranquila/o, ya que no tendremos que verla/o a todas horas en nuestro Instagram.

Instagram también aclara que, si activas la opción Restringir, los mensajes que te mande la persona restringida se enviarán a la lista de solicitudes de mensajes, por lo que no podrá ver cuándo estás conectada/o o si has leído sus mensajes.

Para restringir una cuenta en Instagram debes seguir los siguientes pasos: