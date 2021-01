Canon abre portal para hacer capturas desde un satélite real

Canon ha marcado una grata diferencia con su presentación en el CES 2021. Este año, la compañía no ha revelado ninguna cámara y optó por crear un sitio web interactivo que nos permitirá “tomar fotos” desde el espacio.

El nuevo portal anunciado en la feria ya puede visitarse desde ahora y nos muestra varias imágenes tomadas por el satélite CE-SAT-1 que fue equipado con una cámara 5D Mark III DSLR ligeramente modificada, con el fin de simular fotos de ubicaciones como Nueva York y Dubái.

Este microsatélite fue lanzado por la propia Canon en junio de 2017 y su cámara integrada cuenta con un telescopio tipo Cassegrain de 40 cm (3.720 mm para ser exactos). Esta combinación supera la capacidad del satélite con más alta resolución del mundo, el WorldView-4.

Canon asegura que la nave orbita a 600 km y ofrece una resolución de 36 pulgadas para el suelo dentro de un marco de 3 por 2 millas. También tiene un PowerShot S110 para fotografías más anchas.

El portal web nos muestra a qué altura estamos desde una locación específica, de las múltiples que se pueden visitar (Nueva York, Dubái, Siberia, Bahamas, etc.). Aun así, lo que veremos en el sitio no son nada más que fotografías precapturadas, por lo que no se trata más que de una simulación.

Estos microsatélites son mucho más pequeños y baratos que los convencionales y el objetivo de Canon es hacer un negocio de 1.000 millones de dólares con ellos alrededor del 2030. Una segunda nave estuvo programada para lanzarse en agosto (CE-SAT-1B), pero fue perdida tras una falla en el cohete de electrones de RocketLab.

El satélite puede viajar a aproximadamente 27.360 kilómetros por ahora, por lo que no sería muy factible poder acceder a tomar fotografías en el mismo para un usuario común. Puedes visitar el portal copiando este enlace en tu navegador: