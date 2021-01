Samsung habilitará su S Pen en más dispositivos de la marca

Entre las grandes novedades que se vieron en la presentación del Galaxy S21 Ultra, está que este nuevo terminal de Samsung será compatible con el S Pen. Este accesorio solo funcionaba en la gama de los Galaxy Note, pero la intención de la marca surcoreana es que más de sus teléfonos cuenten con dicho soporte.

Samsung planea ampliar la lista de teléfonos y otros dispositivos que funcionen con su lápiz inteligente. De esta manera, el S Pen podría convertirse en un accesorio mucho más popular y extendido entre los usuarios de la marca.

Samsung busca extender el uso de su S Pen. Foto: Samsung.

El S Pen amplía su alcance

En el día de la presentación del Galaxy S21 Ultra, representantes de Samsung confirmaron que se busca dar soporte para el S Pen no solo a teléfonos, sino también a otras categorías de dispositivos. En esa línea, se espera que sus próximas tablets también sean compatibles con el accesorio.

Sin embargo, el S Pen que acompaña al Galaxt S21 Ultra no es el mismo que funciona con los de la gama Galaxy Note. Este no cuenta con los Air Actions ni con control Bluetooth, por lo que no se le podrá dar el mismo uso.

Considerando esas diferencias, queda en duda si los S Pen de los Galaxy Note serán compatibles con los futuros equipos con soporte para el lápiz inteligente, tal como ocurrirá con el que se lanzó junto al Galaxy S21 Ultra. Esta interrogante también está muy presente en quienes esperan el próximo Galaxy Fold.