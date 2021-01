Telegram tiene una función con “alto riesgo de privacidad”, según reporte

Muchos han migrado a Telegram. La aplicación de mensajería disponible para iPhone y Android ha sido quizá la mayor beneficiada del polémico cambio de los términos y condiciones de WhatsApp, el mismo que otorgaba a Facebook el acceso a su información.

Por supuesto, la oportunidad no dejó de ser aprovechada por Pável Dúrov, uno de los fundadores de Telegram, quien no dudó en hacer algunas declaraciones sobre cómo Facebook no es precisamente seguro para la privacidad. “Estoy feliz de ahorrarle a Facebook decenas de millones de dólares y regalar nuestro secreto gratis: nosotros respetamos a los usuarios”, dijo el emprendedor en sus redes sociales.

Por supuesto, el gran flujo de usuarios nuevos (que han ascendido la cifra total a 500 millones) llegaron, en su mayoría, con una idea: buscar una alternativa a WhatsApp más segura y confiable para su privacidad antes del 8 de febrero, cuando entrará en vigencia el nuevo acuerdo de privacidad.

Aun así, Telegram no está totalmente libre de ciertas prácticas que podrían denominarse como riesgosas para los datos privados, al menos así lo cree Ahmed Hassan, un investigador de seguridad que logró identificar algunas brechas.

Una función que no debes activar

La función de Telegram a la que Hassan hace mención es la de “People Nearby” (gente cerca), la cual muestra una lista de usuarios cercanos y su proximidad hacia ti calculada. Esto permite luego crear un grupo basado en la ubicación geográfica.

Según el investigador, los usuarios pueden mostrar una ubicación falsa en Telegram, lo que abre una puerta para potenciales fraudes. “Muchos estafadores manipulan su locación e intentan vender inversiones en bitcoins falsas, herramientas de hackings y demás. La cantidad de actividades ilegales que he visto hacen que la red de Silk Road se vean como amateurs”, dijo en su blog.

Sin embargo, lo peor de esta opción es que tendría una falla que permitiría a otros usuarios triangular la ubicación exacta de usuarios de otra aplicación al usar dos cuentas con direcciones falsas. Para cerrar la preocupación, Hassan señaló que informó a Telegram sobre el problema, pero la compañía se negó a parcharla.

Aun así, debemos tener en cuenta que “People Nearby” es una función opcional en Telegram y que, por defecto, está desactivada. Pese a esto, una opción que permita tantos riesgos a la privacidad no tiene mucho sentido en una app que se publicita como una alternativa segura para los datos personales. La mejor opción es no activarla bajo ningún motivo.