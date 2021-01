El nombre de Parler sonó con fuerza en los últimos días al convertirse en una alternativa para los seguidores de Donald Trump, quienes mostraron su incomodidad con las políticas de moderación de otras redes sociales como Facebook y Twitter, especialmente luego de los incidentes en el Capitolio.

No obstante, Parler no tardó en ser bloqueada por las tiendas virtuales de Google y Apple, y por servicios de alojamiento como el de Amazon. Desde la madrugada del lunes 11 de enero, la plataforma no funciona, y su director ejecutivo acusó a las grandes empresas tecnológicas de librar una “guerra contra la libertad de expresión”. ¿Qué pasó y por qué hay tanta discusión al respecto?

¿Qué es Parler?

Parler es una plataforma de microblogging fundada en 2018 por Rebekah Mercer, John Matze y Jared Thomson. Se publicitaba a sí misma como “una red social imparcial” y como un sitio donde la gente podía “hablar libremente y expresarse abiertamente sin temor a ser ‘expulsada’”.

Esta red social se ha caracterizado por tener normas más relejadas respecto a la desinformación y los contenidos de odio que sus grandes competidoras. La cadena CNN refiere que en el sitio se podían encontrar cuentas con esvásticas como foto de perfil y publicaciones racistas y de acusaciones sin fundamento de fraude electoral en las elecciones 2020.

En los últimos días, Parler se hizo popular entre ciertos públicos conservadores de Estados Unidos, molestos con la política de moderación de redes sociales como Twitter, que cerró la cuenta de Donald Trump después de los incidentes del miércoles 6 en el Capitolio.

¿Cómo funciona Parler?

Parler es un servicio de microblogging similar a Twitter, donde los usuarios publican ‘parleys’ en lugar de tuits. Esta plataforma permite seguir los perfiles de otros y compartir publicaciones y enlaces; y cuenta con un feed principal y conteos de seguidores.

AFP reporta que el servicio dejó de estar operativo en las primeras horas del lunes 11, según constató el sitio web de rastreo Down For Everyone Or Just Me, lo cual indicaría que la red social no pudo encontrar un nuevo servicio de alojamiento tras su expulsión del de Amazon.

Por ahora, quien intente ingresar a la web de Parler encontrará un mensaje de error. El contenido no cargará, y las aplicaciones instaladas tampoco se podrán ejecutar.

Interfaz de Parler. Foto: Xataka

¿Qué sucedió con Parler?

Luego de reportarse gran cantidad de mensajes de apoyo a la toma del Capitolio del miércoles 6, y otros llamando a nuevas protestas, tanto Google como Apple decidieron bloquear la app en sus tiendas para que los usuarios no puedan descargarla.

“Para que podamos distribuir una aplicación a través de Google Play, sí requerimos que las aplicaciones implementen una moderación sólida para los contenidos que inciten al odio”, sostuvo al respecto Google.

“Los procesos que Parler ha implementado para moderar o prevenir la propagación de contenido ilegal y peligroso han resultado insuficientes. Específicamente, hemos seguido encontrando amenazas directas de violencia y llamadas para incitar a acciones ilegales”, señalaron desde Apple.

Sin embargo, el servicio continuó funcionando hasta el bloqueo por parte de Amazon, empresa que ya había advertido a la red social que dejaría de tener acceso a sus servidores por ser incapaz de moderar los mensajes incitadores de violencia. Según indicó John Matze, director ejecutivo de Parler, los otros proveedores también dejaron de brindarles respaldo.

Como consecuencia, tanto la página web como las aplicaciones de Parler están inactivas desde las primeras horas del lunes 11.

¿Cuándo regresará Parler?

Aunque en un inicio se estimaba que el servicio estaría de vuelta en una semana como máximo, Matze admitió este lunes que su red social podría estar inactiva “más tiempo de lo esperado”.

“Esto no se debe a restricciones de software (…) Más bien son las declaraciones de Amazon, Google y Apple a la prensa sobre la eliminación de nuestro acceso que han provocado que la mayoría de nuestros otros proveedores también abandonen su apoyo. Y la mayoría de las personas con suficientes servidores para alojarnos nos han cerrado las puertas”, afirmó.