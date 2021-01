Signal: ¿cómo registrarte para empezar a usar la app rival de WhatsApp?

Muchos usuarios de WhatsApp están emigrando a otras aplicaciones de mensajería instantánea, luego de que los dirigentes de Facebook anunciaran una actualización en las políticas de privacidad de su app. Una de ellas es Signal y aquí te contamos cómo puedes registrarte para empezar a usarla.

Signal es un aplicativo de mensajería instantánea que se puede instalar en teléfonos Android y iPhone, que se lanzó oficialmente en 2015. Esta plataforma es tan popular como Telegram o WhatsApp y sobresale por su máxima seguridad.

La app funciona con el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que todos los mensajes que se envían dentro de la plataforma, sean textos, audios, imágenes o videos, no pueden ser leídos por terceros. Ni siquiera los creadores de la plataforma pueden acceder a esta información.

¿Cómo registrarte en Signal?

Lo primero que debes hacer es descargar e instalar la aplicación en tu celular desde el App Store (ingresa aquí si tienes un iPhone) o Play Store (ingresa aquí si tienes un Android).

Introduce y confirma tu número de teléfono

Presiona donde dice Registrar

Signal te enviará un mensaje SMS a tu celular con un código de verificación. Si no puedes recibir la clave, puedes solicitar una llamada de verificación. Realiza esto cuando el contador haya llegado a cero. Solo basta con tocar en Llamar o No he recibido ningún código > Recibir llamada con código.

Si ya tienes el código de verificación, digítalo o pronúncialo, según la opción que elegiste, y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar el registro.