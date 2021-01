Cómo aprovechar toda la pantalla de tu teléfono Samsung con cualquier app

La evolución de las pantallas de los smartphones en los últimos años es notable. De presentar en un inicio los grandes bordes negros arriba y abajo pasamos a contar hoy con celulares de bordes casi imperceptibles, incluso en los terminales más económicos.

Samsung está entre las marcas que más importancia ha dado a la estética de un celular que se aproxime al concepto de ‘todo pantalla’. En esa línea, existe una configuración con la que podrás sacar el máximo provecho de tu smartphone desde cualquier aplicación.

Tus apps en toda la pantalla

Android ya brindaba la posibilidad de poder adaptar sus apps a las pantallas más grandes con las que hoy contamos. Sin embargo, no todos los desarrolladores se han adaptado a esta ventaja, por lo que muchas de sus aplicaciones solo se extienden hasta el límite justo por debajo de la cámara frontal, de modo que nada se muestre como si estuviera detrás del agujero fotográfico.

Foto: Xataka.

Aunque a algunos usuarios no les gusta notar la presencia del pequeño módulo de la cámara de adelante, a otros no les importa y prefieren que se utilice toda la dimensión de la pantalla. Para ellos está una interesante configuración de One UI, la capa de personalización de Samsung, que se denomina “Apps a pantalla completa”.

¿Cómo se activa?

Esta opción no aplica por defecto a todas las aplicaciones, sino que debemos elegir una por una a las que queramos que la empleen. Para ello debemos seguir estos pasos:

Entrar en ajustes de tu Samsung

Pulsar sobre ‘Pantalla’

Seleccionar ‘Apps a pantalla completa’

Una vez allí, hay que seleccionar las apps en las que se forzará este modo de visualización, aunque no se garantiza que vaya a funcionar bien en todas. Algunas están optimizadas para usar toda la pantalla, pero con las que no es así, existe esta interesante alternativa.