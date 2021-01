WhatsApp: así puedes cambiar el sonido de tu voz en los audios de la app

Una de las funciones más utilizadas en WhatsApp, que además tiene ya bastante tiempo en uso, es la de los mensajes de voz. Esto nos ahorra un montón de tiempo y nos permite también expresarnos como queremos. Sin embargo, pocos usuarios conocen que existe un método secreto que nos permite modificar la voz de las notas de audio.

En este sentido, debes saber que no será necesario agudizar o agravar tu voz, pero no podrás hacerlo directamente con WhatsApp, pues esta app no cuenta con esa función; sino que tienes que recurrir a otras aplicaciones que podrás encontrar en la App Store o en Play Store.

Modificar voz en iPhone

En la App Store, puedes encontrar la aplicación Voice Charger Plus que es compatible con iOS. Lo impresionante con esta app es que te permite hasta 60 efectos de voz con los que puedes experimentar sin dejar de sorprender a tus contactos de WhatsApp.

Para hacerlo, solo debes seleccionar el efecto que deseas probar y pulsa el botón de compartir para enviarle las notas de voz más divertidas a tus amigos o con la voz que siempre has deseado.

Modificador de voz en Android

Modificador de voz es el nombre de una app exclusiva para los usuarios de teléfonos Android muy sencilla de utilizar. Lo que deberás hacer es descargarla a tu teléfono desde la Play Store y al abrirla estará lista para usarse.

Luego, selecciona la opción de ‘Grabar audio’ y cuando termines de decir lo que deseas será momento de seleccionar uno de los tantos filtros disponibles. Este se sumará a tu mensaje y la modificará con el tono deseado. Después de esto podrás enviar a algún contacto de WhatsApp este divertido mensaje.