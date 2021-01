Facebook: ¿cómo desactivar el reconocimiento facial en la red social?

El reconocimiento facial es una tecnología que se utiliza dentro de Facebook desde hace mucho tiempo. La plataforma asegura que, gracias a ella, se comparan tus fotos y videos con el nuevo material que subes para hacer una imagen virtual de tu rostro y así reconocerte cuando aparezcas en otras fotografías.

No obstante, si te preocupa tu privacidad y no quieres que ninguno de tus contactos te etiquete en una fotografía o video, también puedes optar por desactivar el reconocimiento facial de Facebook. Lo mejor de este método secreto es que lo puedes aplicar sin importar si tienes instalada la red social en un móvil Android o en un dispositivo iOS.

¿Cómo desactivar el reconocimiento facial de Facebook?

Desactivar el reconocimiento facial en Facebook es sencillo y no necesitas instalar ninguna aplicación de terceros en tu teléfono, solo sigue estos pasos:

Haz clic en la parte superior derecha. Selecciona Configuración y privacidad > Configuración .

En el apartado Privacidad, haz clic en Reconocimiento facial.

Luego debes ir a “¿quieres que Facebook pueda reconocerte en fotos y videos?”.

Por último, haz clic en Editar y selecciona No.

Al realizar esta acción, la función ya no formará parte de tu experiencia en la plataforma. Facebook no usará esta herramienta para sugerir a las personas que te etiqueten en las fotos y eliminará la plantilla de reconocimiento facial. En otras palabras, seguirá siendo posible etiquetarte en fotos, pero la red social no sugerirá etiquetas en función de una plantilla de reconocimiento de rostro.

En cuentas de menores de edad no es necesario desactivar la función de reconocimiento facial de Facebook. Esta opción solo está disponible para mayores de 18 años. Los menores de edad no tienen acceso a esa característica.