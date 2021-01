Sin importar la marca de tu teléfono, puede ocurrirte que no te sientas tan cómodo al momento de escribir tus textos. No obstante, esto no es motivo para cambiar de smartphone, sino que se trata de un problema fácil de solucionar si se aplican las configuraciones correspondientes que modifican la altura y el tamaño de el teclado.

Para muchos usuarios de Android, el teclado se siente como si fuera muy pequeño. Esto puede deberse al tamaño predeterminado de esta importante herramienta del dispositivo, que puede quedar un poco corta para nuestras manos, pero que felizmente puede ser modificado para una mejor experiencia del usuario. Esto también puede darse en sentido contrario, para personas que quieran agrandar las teclas para sus dedos.

Foto: Androidphoria

Aumenta o reduce el tamaño del teclado en tu Android

Aunque los ajustes del teclado de Android solían estar muy escondidos, las capas de personalización de las marcas ofrecen hoy un buscador para rastrear rápidamente las opciones que nos da la app de Configuración. Si escribimos “teclado”, accederemos al instante a su panel de personalización.

Otra vía es la de acceder al menú de Sistema, seleccionar Idioma y Entrada de Texto, y pulsar el menú que se llama “Teclado virtual”, aunque cabe precisar que esta opción puede tener nombres distintos según la marca.

Foto: Movil Zona

Una vez allí, habrá que seleccionar el teclado que usamos en el celular, que en la mayor parte de los casos es el GBoard de Google la aplicación que el fabricante ponga por defecto. Sin importar cuál, habrá que elegir al que usemos en nuestro día a día. Lo siguiente es desplazarse por la pantalla hasta ubicar el menú de “Preferencias” que nos permitirá cambiar el tamaño del teclado.

Foto: Movil Zona

Dentro de “Preferencias” podrás ver el apartado “Altura del teclado”, que permite aumentar o reducir su tamaño dentro de la pantalla. En caso de que el fabricante no te dé la opción de una vista previa, es recomendable que emplees la multitarea para ir tanteando cuál es el tamaño ideal para ti.

Por ejemplo, puedes abrir alguna aplicación de chat e ir probando entre las opciones Muy alto, Mucho, Media-alta, Normal, Media-poca, Poca o Muy bajo. Recurrir a aplicaciones de nuestro uso cotidiano, como WhatsApp, puede servir como una buena referencia para adaptar tu teclado de la mejor manera.