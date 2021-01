WhatsApp Web: pronto podrás usarlo sin tener el teléfono conectado

Desde el año pasado se conoce que WhatsApp está trabajando en el soporte multidispositivo que permitirá que los usuarios puedan ingresar a su cuenta en la plataforma desde varios equipos. Sin embargo, hasta el momento se desconocía cómo va funcionar esta herramienta en la versión web de la aplicación.

Según WABetaInfo, la aplicación de mensajería acaba de recibir su primera actualización del año en Android, la número 2.21.1.1, del programa Beta de Google Play. En este se revela que la plataforma está trabajando en una función que permite usar una cuenta en múltiples dispositivos al mismo tiempo, sin requerir una conexión activa a internet en el dispositivo principal.

Como se sabe, en la actualidad, es necesario sincronizar nuestro teléfono con un código QR de WhatsApp Web para poder utilizarlo en nuestra PC o laptop; sin embargo, con esta nueva función de multidispositivo ya no será necesario mantenerlo conectado al teléfono.

Lastimosamente, la opción de usar WhatsApp Web sin el móvil conectado aún no se puede probar. No obstante, WhatsApp está preparando una versión beta pública de la aplicación que se podrá probar pronto y que funciona sin tener el móvil conectado. ¿Cuándo se lanzará? No hay fecha estimada.

Interfaz para WhatsApp Web

De acuerdo con las imágenes filtradas, aparecerá cuando accedamos a Configuración > WhatsApp Web / Escritorio. Ahí se sobrepondrá un mensaje que nos invitará a participar en la beta. Por el momento, ese menú nos muestra los dispositivos activos con la fecha del último acceso junto al botón ‘Vincular un dispositivo’, que activa la cámara para escanear el código QR de WhatsApp Web.