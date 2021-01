Xiaomi confirma problema de compatibilidad del Mi 11 con cargador de 65W

Con el lanzamiento oficial del Xiaomi Mi 11, que se celebró a finales de diciembre, el gigante asiático decidió seguir los pasos de Apple y reveló que ya no se incluirá el cargador en la caja del teléfono, bajo el argumento de contribuir a cuidar el medio ambiente.

Inevitablemente, esta decisión generó polémica entre los usuarios, sobre todo después de que, meses atrás, la compañía no dudara en mofarse de la falta de accesorios de los nuevos iPhone 12 y el resto de teléfonos de Apple.

“Hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Afortunadamente, solo era una pesadilla”, publicó Xiaomi a través de sus redes sociales. “No te preocupes, no dejamos nada fuera de la caja”, aseguró en otro post.

Al no incluir adaptador de carga propio con los Mi 11, algunos propietarios han estado utilizando el cargador Mi 65W GaN que la empresa vende por separado. Sin embargo, se comenzó a reportar que este sufría problemas de compatibilidad.

De acuerdo a los informes, al conectar ese cargador, el teléfono se reinicia automáticamente y entra en un ciclo de bucle infinito. A través de la red social china Weibo, Xiaomi confirmó este serio inconveniente y adelantó que la solución ya está en camino.

“Existe un conflicto en el acuerdo de compatibilidad de carga de un lote específico”, detalló Zhang Guoquan, director del departamento de software para teléfonos inteligentes de Xiaomi. El equipo de ingenieros de la compañía desarrolló un parche para poder corregirlo.

La firma asiática aseguró que durante las pruebas de esfuerzo no detectó ningún problema con el parche, por lo que se enviará “pronto” para todos los usuarios. No obstante, no proporcionó fechas exactas para el despliegue masivo de la actualización, la cual llegará vía OTA.