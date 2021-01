Facebook: ¿por qué no debes usar apps que prometen espiar en la red social?

Es habitual que algunas personas se interesen en saber lo que publica cierto contacto en Facebook, pero de ahí a espiar a un usuario puede conllevar a tener problemas. Debemos tener claro que, además de no ser precisamente ético, también puede acarrear algún problema legal e, incluso, provocar la vulneración de la propia privacidad de nuestro teléfono.

Existen varias aplicaciones que nos prometen espiar a un usuario en Facebook y conocer qué pone esa persona en su Messenger, pero todas esas apps son de dudosa procedencia y eso nos puede acarrear una serie de problemas que podrían ser difíciles de solucionar.

Claves bancarias vulneradas

Debemos recordar que en nuestra PC o en el teléfono hay contraseñas guardadas de las webs que solemos visitar, cookies de páginas donde navegamos. La app que asegura espiar en Facebook podría recibir información de nuestras claves bancarias. Todo esto nos podría suponer un gravísimo problema, con una solución muy complicada.

Nosotros podríamos ser los espiados

Acudir a aplicaciones desconocidas podría resultar en que nos instalen algún tipo de software espía. Cualquier uso que hagamos en nuestra PC podría ser reportado a personas que tendrían la capacidad de utilizar los datos para acciones ilegales.

Infectar tu equipo de virus

También podemos ser víctimas de algún que otro virus que estropee nuestra PC y que nos obligue a formatear el disco duro o a tener que llevarlo a algún lugar donde puedan resolver nuestro problema.

Legalidad y ética

Espiar a alguien no es legal, ya que no contamos con su consentimiento. En Facebook y, por lo tanto, en Messenger, nadie debería ver los textos, fotos y vídeos publicados por otra persona que no ha aceptado que esta situación se dé.

En consecuencia, podríamos estar cometiendo “El delito informático contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones”, por el que podrías recibir una pena privativa de la libertad no menor de 5 años ni mayor de 8 años.