Los AirPods Max de Apple están, sin duda, entre los gadgets que más controversia generaron durante el 2020. Esto se debe, en primer lugar, a su elevado precio (549 dólares), pero también existe polémica por un aspecto relacionado con la gestión de la energía con la que cuenta este accesorio. Los usuarios tienen hasta hoy esta gran duda: ¿se pueden apagar los AirPods Max?

Imposibles de apagar

La respuesta rápida es que no. Los AirPods Max no pueden ser apagados bajo ninguna circunstancia. No cuentan siquiera con algún botón físico que los desactive por completo, tal como ocurría con todos los audífonos inalámbricos lanzados por Apple hasta la fecha. Sin embargo, sí resulta insólito que no pueda apagarse este gadget perteneciente a la gama de auriculares de diadema.

Esta peculiaridad generó, naturalmente, muchas dudas sobre la batería de los AirPods Max, que por su alto precio debía ofrecer una autonomía a la altura de competidores como Sony o Bose, que sí pueden apagarse. Entonces, teniendo eso presente, Apple trabajó en una tecnología que cuida la batería casi como si los auriculares se hubieran apagado.

AirPods Max: ¿son imposibles de apagar los nuevos audífonos de Apple?

El modo bajo consumo

Aunque la imposibilidad de apagarse pudiera suponer una desventaja, los AirPods Max cuentan con un sistema de gestión de batería diferente. A través del Smart Case con el que viene incluido, el modo de bajo consumo viene a ser casi igual a apagarlos. De hecho, al dejarlos en su Smart Case hasta por dos días, apenas se consume un 1 % de la batería.

Asimismo, el modo de bajo consumo de los AirPods Max se optimiza aún más después del tercer día de inactividad. Pasado ese lapso de tiempo, automáticamente se desactivará la conexión Bluetooth y la posibilidad de encontrarlos en la app Buscar.

Pros y contras del bajo consumo

Por la peculiar manera en que gestiona su energía, los AirPods Max presentan algunas ventajas y desventajas. A su favor tienen el ser audífonos disponibles para usarse al instante en cualquier momento, ya que solo es necesario colocarlos en la cabeza para que estén activos. Sin embargo, entre los contras está la poca comodidad en tenerlos apagados. Aunque el modo bajo consumo sea muy efectivo, para activarlo es indispensable que estén metidos en su Smart Case. Estos son aspectos que debe considerar todo usuario interesado en los audífonos más top de Apple.