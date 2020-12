Samsung Galaxy M31: reseña del gama media con cuatro cámaras y 6.000 mAh

La gama media de Samsung se refuerza positivamente con el modelo Galaxy M31, un teléfono al que por fin pudimos darle un vistazo personal aquí en La República y con el que comprobamos sus tres características: la batería, la cámara y la pantalla AMOLED.

Puntos a favor: batería

La segunda generación de la línea Galaxy M por fin nos provee de una batería de 6.000 mAh, un peldaño que se esperó por años en la industria y que quizá tardó demasiado en llegar. La buena noticia es que hablamos de un gama media, con el que por fin podremos acceder a una autonomía premium.

Pantalla y cámara

El paquete visual del Galaxy M31 es, para nosotros, su segunda gran ventaja. Una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con Gorilla Glass 3 a Full HD (1080 x 2340 pixeles) y una cámara principal de hasta 64 MP, acompañada de tres sensores más el lente para selfies de 32 MP.

Esta configuración de cámaras resulta ser una buena oferta para su categoría de precios. La captura de luz es óptima aun en situaciones de extrema oscuridad, pero su mayor ventaja es definitivamente el balance de colores y exposición, lo que permite reducir el ruido en la mayoría de ocasiones.

La app de cámara cuenta con un modo de grabación slow motion de 960 cuadros por segundo y también con un setting con el que podemos aumentar el nivel de desvanecimiento en el fondo con el simple arrastre de un dedo.

La pantalla AMOLED es la otra cara de esta gran presentación visual. El nivel de brillo y contraste es alto, mientras que los colores se sienten vivos y saturados a necesidad. El modo oscuro también muestra tonos intensos y nos permite elegir distintos niveles de fondo para optimizar la batería.

La grabación de video permite capturar a 4K aunque siempre con un límite de 30 cuadros por segundo. La iluminación no es un problema en exteriores, pero con poca luz es posible encontrar algo de ruido. La estabilización también destaca con una opción superestable.

Diseño

Lo que complementa a dichos fuertes detalles va más o menos cuesta abajo, pero sin representar mala calidad. El aspecto y sensación del teléfono en las manos nos recordará sin dudas el rango de precio.

Por la parte trasera, los colores casuales quizá no son la mejor opción para un material en el que las huellas de los dedos se marcan fácilmente. El modelo que reseñamos era rojo, de plástico y relativamente brillante, pero podría resultar algo simple. Cuestión de gustos.

Seguridad

El lector de huellas dactilares, ubicado en la parte trasera no destaca por su hendidura, por lo que puede ser difícil encontrarlo, aunque es solo un detalle menor. Más allá de eso, el tamaño y forma del teléfono son cómodos, al menos para manos algo grandes. Por otro lado, el reconocimiento facial no es 3D y no resulta lo más seguro; además, tarda un poco más de lo habitual en funcionar.

Performance

En cuanto a performance, como siempre, los puntos de comparación habituales como multitarea, gaming y demás no son suficientes de por sí para establecer diferencias. En la práctica, el Galaxy M31 rinde tan bien como otros de su mismo rango como el Redmi Note 9 Pro.

Aun así, la performance podría mejorarse y la última actualización a la que sometimos al equipo aumentó un poco el rendimiento, especialmente en el manejo de la interfaz de One UI 2.0.

Software

Hablando de este terminal, que se ejecuta por encima de Android 10.0, podríamos decir que su variedad es otra fortaleza. Múltiples alternativas como Samsung Pay para hacer pagos, proyectar nuestra pantalla en una TV de Samsung o en otra con ayuda de Chromecast o Android TV, escritorio para noticias, amplias opciones de personalización, carpetas seguras, etc. Aunque son beneficios que otros teléfonos de la marca también tienen.

Uno de los aspectos en los que Samsung ha tomado delantera es en la gestión de ventanas emergentes, las cuales permiten notificaciones con burbujas flotantes en las aplicaciones que elijamos, así como la posibilidad de abrirlas con transparencias y modificar sus tamaños muy intuitivamente.

Las posibilidades de software del Galaxy M31 son claramente esfuerzo notorio en otros equipos de la marca, pero no dejan de ser una virtud de este teléfono. Más ideas como las capturas de desplazamiento, modo de uso de una sola mano, modo concentración, game launcher con optimización para juegos, clonación de apps de mensajería, bienestar digital, entre otros, son resultado de largos años de desarrollo.

Conclusión

Lo que ofrece Samsung con el Galaxy M31 es sin duda una opción necesaria para que la competencia en el sector de la gama media siga fortaleciéndose y aumentando en características. Los mejores aspectos de este teléfono son el rendimiento de la batería y su gran oferta visual tanto de cámaras como de tareas multimedia. El poder del procesador resulta óptimo para lo que se espera de esta categoría y puede soportar largos procesos de edición fotográfica, así como rendir con los videojuegos más exigentes de Android en el mercado.

Dentro de este rango de presupuesto, el Samsung Galaxy M31 está entre las mejores opciones para quienes tengan prioridades en la calidad de imagen. Te dejamos la lista de especificaciones completas para más detalles sobre lo que no hemos comentado en esta reseña.