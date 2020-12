Android te avisará cuando te envíen el video ‘Never Gonna Give You Up’

La canción ‘Never Gonna Give You Up’ del cantante británico Rick Astley suele ser utilizada para jugar bromas por internet, las cuáles podrían llegar a su fin, debido a que Android está avisando a los usuarios que reciban el famoso videoclip.

El Rickroll o Rickrolling, como se conoce a este ‘troleo’, consiste en hacer una publicación (generalmente algo de interés) e incluir un link que está ‘disfrazado’ para que la persona ingrese y sea redirigido al video oficial del artista.

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, la función ‘sugerencias inteligentes’ de Android es capaz de identificar cuando una persona te envió el link de YouTube de la canción ‘Never Gonna Give You Up’.

Podrás apreciar el video de YouTube o enviar una respuesta automática.

De acuerdo a la publicación, cuando el usuario de Android revisa la notificación podrá apreciar algunas respuestas automáticas como ‘Not falling for that’ (No caeré en eso), aunque también te da la posibilidad de abrir el enlace.

Aunque es una función bastante curiosa, no es muy efectiva, ya que Andro4all señala que solo funciona cuando te envían el link del videoclip oficial de YouTube, es decir, si mandas otro enlace diferente no podrá reconocerlo.

Ícono del pop

‘Never Gonna Give You Up’ no fue el único éxito de Rick Astley, quien fue muy popular a finales de la década de los 80. El artista británico también tiene otros temas muy famosos como Together Forever, Angels On My Side, entre otros.

El cantante no se molesta cuando usan su tema más popular para hacer bromas por internet, ya que gracias a ello pudo volver a relanzar su carrera. Incluso en un desfile de acción de gracias se sumó a esta moda viral.