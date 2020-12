Amazon Prime Video: cinco trucos para aprovecharlo al máximo

Amazon Prime Video se ha convertido en una de las principales opciones de los servicios que ofrecen películas y series por streaming. Esta plataforma viene ganando popularidad en Latinoamérica debido a que ofrecer un plan de menor costo con respecto a sus rivales Netflix y Disney +.

Si eres de las personas que cuenta con Amazon Primer Video, debes conocer los trucos que te explicamos a continuación para aprovechar al máximo el contenido que nos ofrece esta plataforma.

Crear una lista de contenido que quieres ver

Amazon agrega frecuentemente nuevos programas o películas originales. Si eres alguien que lucha por mantenerse al día con la constante llegada de contenido fresco, deberías empezar a crear una lista de contenido que quieres ver para no perderte nada.

Como su nombre lo indica, puedes añadir a tu lista de vigilancia los programas que quiere ver y paras los cuales no tienes suficiente tiempo actualmente. Para ello, haz clic en el botón en la parte inferior derecha de la descripción del un programa o película dentro de Prime Video.

Edita el historial de contenidos vistos

Quizá no quieres que otra persona sepa qué has estado viendo en Prime Video o no deseas que esa película extraña que viste la semana pasada influya en las recomendaciones de la plataforma.

En ese caso, deberías aprender a editar el historial de tu cuenta. Para borrar el historial de visitas, debes ir a ‘Cuenta y configuración’ y, a continuación, hacer clic en la pestaña ‘Historial de visualización’. Ahí, puedes eliminar específicamente cualquier programa o película que hayas visto en Prime Video presionando el icono ‘X’ que aparece junto a él.

Edita el carrusel de ‘Seguir viendo’

Del mismo modo, Amazon Prime Video también permite editar el carrusel de contenidos para ver luego de la página principal, si no está satisfecho con una sugerencia. Hay un pequeño botón de edición en la parte superior de la sección ‘Ver siguiente’; al hacer clic en él se revelarán las opciones de eliminación de cada pieza individual de contenido que se muestra debajo.

Desactiva la reproducción automática de contenidos

Una de las formas en que el servicio de streaming te incita a ver los programas de televisión es empleando el auto-play. Tan pronto como terminas un episodio, otro se pone en cola automáticamente para reproducirse. Para desactivar la reproducción automática en Amazon Prime Video, dirígete a la configuración de la cuenta y, en la pestaña ‘Reproducción’, encontrarás una opción rápida para desactivar la reproducción automática.

Envía tus contenidos a través de Google Chromecast

Ya hace algunos meses que Amazon Prime Video es compatible con Google Chromecast. Gracias a ello puedes utilizar la pantalla de tu TV para ver el contenido de Prime Video. Para usar esta opción tan solo necesitas tocar el botón de Chromecast que aparece en la esquina inferior derecha de la plataforma.