¿Por qué no debes usar WhatsApp Plus, GBWhatsApp y otros MODs no oficiales?

Cada cierto tiempo, los desarrolladores de WhatsApp suelen lanzar actualizaciones que incluyen nuevas características en la aplicación como las videollamadas, enviar mensajes que se autodestruyen, entre otras novedades.

El problema es que algunos usuarios no están satisfechos con estas nuevas funciones y buscan alternativas que sí las ofrezcan. Por ese motivo, se han popularizado varios MODs como WhatsApp Plus, GBWhatsApp, etc.

¿Qué son los MODs?

Según detalla Adslzone, un portal especializado en tecnología, son versiones no oficiales que fueron modificadas por un tercero con el objetivo de que tengan nuevas herramientas que la original no posee (al menos por el momento).

Los MODs de WhatsApp, por ejemplo, permiten ver los mensajes, fotos, videos e incluso estados que tus contactos decidieron eliminar. Aunque sus funciones pueden resultar atractivas, lo cierto es que podrían traerte un dolor de cabeza.

De acuerdo a la publicación, estas aplicaciones modificadas pueden tener múltiples bugs (fallos) que la hacen poco estable. En el peor de los casos, podría provocar un error fatal en nuestro sistema operativo.

Asimismo, pueden incluir algún código malicioso que termine infectando nuestro dispositivo móvil. Es decir, al instalarla, estaríamos en riesgo de que alguien espíe nuestras conversaciones o copie alguna contraseña importante.

Por ese motivo, es recomendable siempre instalar las versiones originales de WhatsApp (las que se encuentran en Play Store o App Stote), ya que dichas apps pasaron varias pruebas de seguridad.

Baneado permanentemente

En su web oficial, los desarrolladores de la aplicación aseguran que WhatsApp Plus, GBWhatsApp, entre otros MODs, violan sus condiciones de servicio, lo que podría provocar que seas baneado temporal o permanentemente.

Te dejamos una lista completa de todos los MODs de WhatsApp que jamás debes instalar en tu smartphone. Si decidiste probar alguno, lo mejor será que lo borres y pruebes la versión original.

1. WhatsApp Plus.

2. GBWhatsApp.

3. YoWhatsApp.

4. GioWhatsApp.

5. FMWhatsApp.

6. DELTA YOWhatsApp.

7. HAZRD WhatsApp.

8. OGWhatsApp.

9. WhatsAppX.

10. MBWhatsApp.

11. Soula WhatsApp.

12. Fouad Mokdad.

13. WhatsApp Begal.

14. WhatsApp Gold.