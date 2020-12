Spotify: ¿crees que tu amigo tiene mal gusto musical? Este bot te lo dice

Si creías que tus familiares, amigos o pareja eran los únicos que podían burlarse por tu gusto musical y por ello decidiste crear un setlist secreto en Spotify, te contamos que acaba de crearse un bot que te juzga, de manera sarcástica, por las canciones que escuchas en la plataforma.

Asi como lo lees. How bad is your Spotify? es el nombe de la inteligencia artificial creada por Mike Lacher y Matt Daniels como parte del proyecto The Pudding, cuya misión es criticarte por tu gusto musical en Spotify.

Una vez le concedas a este bot acceder a tu cuenta en la plataforma no habrá vuelta atrás. Lo que hará la inteligencia artificial es analizar todo tu historial de reproducción y hacerte distintas preguntas para preguntarte por qué escuchaste tal canción.

Si quieres recibir la opinión de un ser digital acerca de las canciones que escuchas, lo que debes hacer es ingresar al sitio How bad is your Spotify?, hacer clic en ‘Find Out’, e ingresar a tu cuenta de Spotify desde la opción Loging with Spotify.

Al ingresar a tu cuenta, el bot empezará a husmear hasta la lista secreta que tienes en la plataforma y te enviará mensajes interactivos desde la web, por lo que podrás responder preguntas como “¿En serio escuchaste a este artista?”, “¿Sabes que hay una razón en particular por la que nadie escucha esta canción?”, “¿te sientes bien?”, “Obvio que lo hiciste de forma irónica, ¿verdad?”.

Si creías que con las preguntas ya era suficiente para burlarse de ti, estás equivocado. La inteligencia artificial creada por The Pudding también determinará tu nivel de persona, según tu gusto musical.

Además, How bad is your Spotify? te permitirá compartir los resultados que arrojó tu gusto musical con tus amigos a través de las redes sociales.