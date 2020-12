Instagram: ¿cómo evitar que seguidor comente tus fotos o videos?

Por defecto, cualquier usuario puede dejarte comentarios en tus publicaciones de Instagram, lo que te expone a que haya spam o que gente que no conoces o a la que has dejado de seguir te deje comentarios que no quieres en tu cuenta.

Por ello, Instagram tiene una configuración que te permite cambiar esto y elegir si quieres que te comente solo las personas a las que sigues, los que te siguen, o tus amigos más cercanos, pero esta función también puede evitar que determinado seguidor pueda reaccionar a tus publicaciones.

¿Cómo bloqueo a alguien para que no pueda comentar en tus fotos y videos?

Cuando bloqueas a alguien para que no realice comentarios, esta persona aún puede ver tus fotos y videos de Instagram. Solo esa persona podrá ver los comentarios que realice. Para aplicarlo, debes hacer lo siguiente:

Ir a tu perfil, toca en tu foto ubicada en la parte inferior derecha.

Da clic en la parte superior derecha y, luego, toca en Configuración.

Presiona en Privacidad y, luego, Comentarios.

Junto a Bloquear comentarios de, toca en Personas.

Escribe el nombre de la persona que quieras bloquear y toca el botón Bloquear que está junto a su nombre.

Para desbloquear a esa persona en Instagram, a fin de que pueda agregar comentarios en tus fotos y videos, toca Desbloquear junto a su nombre y, luego, toca nuevamente para confirmar.

Asimismo, debes saber que, cuando limitas a alguien para que no realice comentarios, no se eliminan los comentarios anteriores de esa persona.