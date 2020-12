En 2020, Apple habría eliminado más de 94.000 juegos chinos de su App Store

El sector tecnología sigue sufriendo los embates de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Una de las marcas implicadas es Apple, que a lo largo del año 2020 habría eliminado más de 94.000 juegos de su tienda de aplicaciones en China.

¿A qué se debe esta purga?

La eliminación de tantas aplicaciones se debe a demandas de China. Apple debía cumplir con las leyes del país, que exigen que los desarrolladores cuenten con una licencia oficial para poder ofrecer aplicaciones de pago a través de la App Store. De todos los juegos del catálogo, solo un pequeño porcentaje pudo conseguir dicha acreditación.

Las leyes del gobierno chino llevaron a Apple a esta drástica medida. Foto: Movil Zona.

Pero ¿desde cuando existe esa restricción?

Existe polémica en torno a la reciente purga de aplicaciones de Apple, ya que la ley impuesta por el gobierno chino está vigente desde el año 2016. Ante esto, existe la duda sobre cómo la compañía pudo estar sin cumplir esta exigencia durante tanto tiempo.

No obstante, existe una diferencia entre las cifras arrojadas por distintas fuentes. Según el grupo de defensa Campaign for Accountability, citado por The Wall Street Journal, las aplicaciones eliminadas serían solo 3.000. Mientras tanto, para la empresa de seguimiento del negocio de aplicaciones Sensor Tower, la cifra superaría las 94.000 aplicaciones las eliminadas de la App Store de China, pudiendo aumentar aún más en 2021.

Apple no ha compartido los nombres de todas estas aplicaciones, ni señala cuál es el motivo exacto de su depuración. Hasta la fecha, la única respuesta de la compañía consta de un comunicado que asegura que este tipo de procedimientos y decisiones se dan minuciosamente, para luego tomar la decisión más favorable bajo las normas vigentes.