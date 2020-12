iPhone 11: cuánto cuesta reparar la pantalla de mi celular

El boom de los teléfonos táctiles trajo consigo un nuevo problema que aqueja a la gran mayoría de usuarios: tener la pantalla rayada. Estos tipos de accidentes son bastante frecuentes, y en muchos casos, pueden ocasionar que el dispositivo deje de funcionar para siempre.

Uno de los equipos con los que se debe tener especial cuidado son los celulares de Apple. ¿Te ha pasado que compraste un iPhone 11 y a los pocos días se te cayó y ahora su superficie está destrozada? Aquí te decimos cuánto te costará repararlo.

Los teléfonos Apple, llámese iPhone, son de los smartphones más costosos del mercado. Con el lanzamiento de la nueva familia de teléfonos iPhone 12 el precio del iPhone 11 no se ha visto tan afectado que digamos. Por ello, los usuarios utilizan cases y láminas que ayudan a proteger el panel para así evitar los elevados costos que supone reparar una pantalla.

Pueden haber muchos motivos por los que alguien decide usar su celular con la pantalla destrozada. Sin embargo, también ignoran que es un riesgo que les puede ocasionar más de un problema en cualquier ámbito, porque los residuos de vidrio pueden incluso cortar la yema de los dedos y así impedir el registro de la huella digital de la persona.

¿Cómo reparar mi iPhone 11 si tengo seguro?

Si compraste un iPhone 11 hace poco y decidiste adquirir un seguro, es muy probable que la reparación de su pantalla no te cueste nada; es decir, sea gratuita. Esto dependerá de las condiciones que estaban estipuladas en el documento que firmaste. Si tienes dudas de ello, te recomendamos contactarte con tu compañía aseguradora.

En caso de que el smartphone se encuentre en su primer año de garantía, podrás coordinar con tu aseguradora y Apple para que estos últimos puedan realizar la reparación de tu equipo.

¿Cómo reparar mi iPhone 11 en una Apple Store?

Si hablamos de los lugares más seguros donde puedes reparar la pantalla de tu iPhone 11 ese es, sin lugar a dudas, la Apple Store. La tienda oficial de la manzana mordida no solo cuenta con piezas originales para reemplazar a las defectuosas, sino que también te brindarán una garantía extra que durará 6 meses. Pero recuerda que primero es necesario reservar una cita desde la web oficial (ingresa aquí) o la app de Soporte Técnico.

¿Cómo reparar mi iPhone 11 en Premium Reseller?

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, Apple Store no es el único lugar donde puedes arreglar tu smartphone. También están los Premium Reseller, conocidos como Servicio Técnico Autorizado. Estos, además de vender productos de la compañía, ofrecen servicios de reparación.

En Perú, por ejemplo, tenemos el Mac-Center, un lugar especializado donde podrás encontrar los dispositivos fabricados de Apple y también el servicio de reparación de los mismos. En el caso de cambio de pantalla para un iPhone 11 estarás pagando 1.099 soles. Aquí te dejamos el enlace donde encontrarás todos los detalles.

¿Cómo reparar mi iPhone 11 en distribuidores no autorizados?

Otra opción, aunque no es recomendable, son los distribuidores no autorizados. En estos sitios te ofrecerán reparar tu iPhone 11 a precios realmente bajos, lo cual es atractivo para el usuario porque realmente no usarán elementos de calidad.

Aunque tu teléfono vaya a funcionar sin problemas, notarás ciertos cambios como avisos en la sección de ajustes donde se te notificará que hay componentes que no son originales dentro del equipo, cambios en los colores y brillo, además que perderás la garantía de Apple porque el celular fue manipulado en un establecimiento no autorizado.

Es por eso que te aconsejemos pensar bien dónde mandar a reparar la pantalla o cualquier otro desperfecto que presente tu iPhone 11.