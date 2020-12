Diseñan pequeño robot de Baby Yoda que te sigue a donde vayas

Debido al éxito de The Mandalorian, los juguetes de Baby Yoda se han vuelto muy populares, no solo entre los niños, sino también en jóvenes y adultos. El problema es que solo copia la apariencia y gestos del personaje, pero no su movilidad.

Según detalla Gizmodo, un inventor llamado Manuel Ahumada decidió crear su propio Grogu, nombre real de Baby Yoda. A diferencia de los juguetes oficiales que hay en el mercado, este robot puede seguir a su dueño, no importa a dónde vaya.

De acuerdo a la publicación, Ahumada utilizó una impresora 3D para crear un marco robótico que cuenta con brazos móviles, una cabeza que mira hacia arriba y abajo, y unas ruedas para que pueda movilizarse por cualquier superficie.

El inventor utilizó su canal de YouTube para mostrar todos los pasos que siguió para crear este curioso robot que posee una Raspberry Pi, una pequeña computadora que tiene el tamaño de tarjeta de crédito.

Utilizando un Dualshock 4, el control de PlayStation 4, Ahumada puede controlar de forma remota al robot, para que mueva su cabeza, sus brazos y se pueda movilizar a cualquier lado a grandes velocidades.

Como podrás apreciar en el video, publicado en YouTube el pasado 12 de diciembre, Baby Yoda puede seguir a su dueño, gracias a una aplicación llamada Openbot que fue desarrollada por Intel.

Dicha aplicación, que debe estar instalada en un smartphone que sostiene Grogu, escanea al dueño y luego rastrea su ubicación, siguiéndolo desde una distancia más o menos prudente, como en la serie The Mandalorian.