TikTok: ¿cómo activar el Modo Oscuro de la plataforma?

TikTok llegó a los smartphones para quedarse. El popular aplicativo chino de videos cortos es uno de los más descargados en dispositivos móviles y continúa actualizándose para ofrecer un mejor contenido a sus miles de usuarios en el mundo. Por primera vez, el Modo Oscuro llega a la plataforma y aquí te decimos cómo puedes activarlo en tu iPhone o Android.

Si bien el aspecto de la plataforma, una vez que ingresamos a ella, es oscura, esta posee un detallado contraste con el color blanco. Sin embargo, con el lanzamiento del Modo Oscuro la app cambia totalmente e incluso se ve hasta un poco más elegante.

Esta función, como era de esperarse, ya está siendo utilizada por los usuarios debido a que no solo está dedicada al apartado estético de la app, sino que también influye en el ahorro de la batería del smartphone y protege la vista de las personas al momento de su uso.

De acuerdo a algunos portales especializados, TikTok continúa trabajando en su Modo Oscuro y para realizar pruebas los desarrolladores han elegido a algunos usuarios. Si eres uno de ellos aquí te decimos cómo activarlo.

Así puedes activar el Modo Oscuro en TikTok

Para saber si eres uno de los afortunados en recibir esta función, es importante que tengas la última versión de TikTok instalada en tu Android o iPhone. Luego tendrás que ingresar a la app y presionar en el botón de ‘Yo’ que se encuentra en la parte inferior derecha de tu pantalla.

Ahora que ya estás en tu perfil, selecciona el ícono de los tres puntos verticales que están en la parte superior derecha de la pantalla y verás una opción que dice ‘General’. Ingresa allí.

En este apartado tendrá que aparecerte la función de Modo Oscuro, actívala y listo. Pero si no puedes ver esta opción es porque no fuiste seleccionado por los creadores de TikTok para gozar de esta alternativa. No obstante, se espera que se lance para todos los usuarios en iPhone y Android en las próximas semanas.