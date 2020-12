WhatsApp: ¿cómo obtener los stickers de los personajes de The mandalorian?

Si eres fanático de Star Wars y quedaste sorprendido con el final de temporada de The mandalorian, no puedes dejar pasar la oportunidad de conseguir los stickers de esta popular serie exclusiva de Disney Plus.

Antes de su estreno, los fans de esta franquicia creada por George Lucas estaban descontentos con Disney, ya que la historia de su última trilogía (Episodio VII, VIII y IX) no llegó a gustarle a la mayoría.

Por fortuna, el director de The mandalorian, Jon Favreau, ‘limpió' el rostro de la franquicia y brindó una excelente historia que incluyó varios elementos y personajes de las películas clásicas de Star Wars.

Stickers de la serie

El éxito de The mandalorian no es reciente, ya que con cada capítulo que pasaba, sus fans iban creciendo. Por ese motivo, no sorprende que muchos quieran tener sus stickers de WhatsApp.

Quizás no lo sepas, pero Disney lanzó un pack de adhesivos (para iPhone y Android) que tienen la imagen de Grogu (Baby Yoda), Mando, Cara Dune, IG-11, Greef Karga, entre otros personajes.

El problema es que no es una aplicación gratuita, cuesta $ 1,99. Si deseas bajarla y tienes un Android, puedes ingresar aquí. En caso tengas un iPhone u otro dispositivo de Apple, puedes hallarla en este enlace.

Por fortuna, existen más stickers de WhatsApp creados por desarrolladores independientes que son totalmente gratuitos. El primero está dedicado exclusivamente a Baby Yoda. El segundo posee más personajes de Star Wars.