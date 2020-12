Nuevo teléfono de Motorola recibe certificación y sería lanzado pronto

Todas las marcas de móviles están pensando ya en lo que vendrá durante el año que viene. Aunque hemos visto muchos adelantos en cuanto a los smartphones de alta gama, los modelos más económicos también están en desarrollo para el 2021. Ante ello, los Motorola Capri aparecerán como una nueva opción para competir con Xiaomi.

A principios de este mes, TechnikNews había filtrado información sobre la existencia de dos próximos teléfonos Motorola de gama media que tienen el nombre en código Capri y Capri Plus. La filtración reveló que el número de modelo XT-2127 pertenece al teléfono Motorola Capri, mientras que la edición Plus tiene un número de modelo XT-2129.

El teléfono inteligente XT-2127 recibió este viernes 18 de diciembre la certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en los EE. UU., lo que indica que su lanzamiento puede no estar muy lejos.

La información entregada en la FCC sobre el Motorola Capri no ha revelado ninguna de sus principales especificaciones. La lista solo muestra que admite 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth y NFC. El nombre exacto del producto Motorola Capri aún no se conoce, ya que algunos señalan que podría tratarse de una nueva versión del Moto E7 Plus, mientras que otros afirman que se trata del Moto G10 Play.

Gracias a anteriores filtraciones, sabemos que el terminal contaría con una pantalla HD+ y un procesador Snapdragon 460, de modo que formará parte del segmento de la gama baja del catálogo de Motorola.

También conocemos que equipará una batería de 5.000 mAh de capacidad con carga rápida de 19W. Además, se ha descubierto que estará disponible en una configuración con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, y que contará con cuatro cámaras a la espalda.