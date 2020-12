Gmail permitirá editar documentos de Office directamente desde el correo

En búsqueda de facilitar el trabajo con archivos de Microsoft Office, Google ha estrenado una nueva función que permitirá a los usuarios abrir y editar documentos directamente desde su bandeja de entrada de Gmail.

Gracias a esta actualización, que llega como parte del ecosistema de Google Workspace (conocida anteriormente como G Suite), cada vez que se envíe o reciba un correo electrónico con archivos adjuntos, ahora aparecerá un nuevo ícono de edición.

Nuevo botón de edición en los archivos adjuntos de Gmail. Foto: Google

Al pulsar sobre el botón, los archivos de Microsoft Office se abrirán directamente en la plataforma de Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones de Google Drive y, a diferencia del proceso anterior, estos conservarán su formato original.

Una vez que se complete la edición, habrá una opción para compartir el documento por email. “Puedes responder al hilo de correo electrónico original e incluir el archivo actualizado, lo que te permite ahorrar tiempo al eliminar pasos”, explica el gigante tecnológico.

Acceso directo para responder el correo o crear uno nuevo. Foto: Google

Google Workspace ha ofrecido compatibilidad con archivos de Word, PowerPoint y Excel desde hace buen tiempo. No obstante, los documentos adjuntos en el correo solo se podían ver y los usuarios primero los debían guardar en Drive para poder utilizar las funciones de edición.

“Esto proporciona una forma rápida y conveniente de ver, editar y colaborar en archivos de Office enviados por correo electrónico directamente en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones”, asegura la compañía.

Disponibilidad

La función ha empezado implementarse en Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para clientes de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y organizaciones sin fines de lucro.