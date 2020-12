Look to Speak: la app que ayuda a usuarios a comunicarse usando los ojos

Google presentó esta semana Look to Speak, una aplicación para Android que tiene el objetivo de ayudar a las personas con discapacidades motoras y del habla a comunicar y expresarse utilizando el movimiento de los ojos.

Con esta herramienta, los usuarios simplemente tienen que mirar hacia la derecha o izquierda para seleccionar la lista de frases que aparecen en la pantalla de sus smartphones. Posteriormente, cada una de ellas será leída en voz alta por el dispositivo.

Las palabras y frases que aparecen en la plataforma de Look to Speak se pueden personalizar para brindar a las personas la capacidad de “compartir su voz auténtica”. Asimismo, la aplicación también permite ajustar la configuración de la sensibilidad de la mirada.

“Durante el proceso de diseño, (…) lo asombroso fue ver cómo Look to Speak podía funcionar donde otros dispositivos de comunicación no podían ir fácilmente, por ejemplo, al aire libre, en el tránsito, en la ducha y en situaciones urgentes”, señaló Richard Cave, terapeuta parte del proyecto de Google.

Con el objetivo de enseñar a las personas a utilizar la app, Google desarrolló un tutorial en vivo y una guía escrita paso a paso para saber aprovechar cada una de las funciones. Look to Speak está disponible gratuitamente desde Google Play Store y es compatible con Android 9.0 y superior.