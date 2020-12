¿Cómo ocultar ciertas fotos para que no salgan en la galería de tu celular?

La aplicación ‘Galería’ que tienen los dispositivos Android suele mostrar todos los archivos multimedia (fotos y video) que hay en la memoria interna del smartphone. Sin embargo, hay un truco para ocultar ciertas imágenes. ¿Te gustaría aprenderlo?

Este método (que no funciona en iPhone) no requiere descargar ninguna app extraña en tu equipo, es decir, no corres el riesgo de infectarlo con algún malware. Para ponerlo en práctica, solo sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al gestor de archivos de tu celular. Esta aplicación viene preinstalada en la mayoría de Android. En caso no la tengas, entra a Play Store y descárgala. Usando el gestor de descargas, crea una carpeta en la memoria de tu smartphone. Mueve tus fotos importantes a esa carpeta, también puedes poner videos, documentos, música, etc. Cambia el nombre de dicha carpeta. Ahora debe llamarse “.nomedia” (sin comillas y con el punto inicial). Como por ‘arte de magia’, verás que desapareció. Las fotos o videos que incluiste tampoco podrás verlas desde la aplicación Galería

¿Cómo volver a ver dichos archivos?

Aunque conectes tu equipo a una computadora o laptop, no podrás apreciar la carpeta, ni su contenido. La única forma de volver a verla para recuperar tus fotos y videos es siguiendo estos pasos: