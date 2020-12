¿Cómo consumir menos memoria RAM en tu PC o laptop?

En el mundo de la computación, ser un usuario proactivo en cuanto a cuestion de mantenimiento se ha vuelto una necesidad de primera mano, sobre todo en las últimas épocas en las que el trabajo cotidiano ha dependido de nuestras laptops o PC personales.

Uno de los aspectos más cruciales para sacarle el máximo provecho a una computadora es saber para qué sirve la memoria RAM. Se trata de uno de los elementos más importantes de una PC y dicta, parcialmente, qué tantas tareas podemos realizar a la vez o la intensidad de estas.

Por supuesto, cuando nuestra PC empieza a usar demasiada RAM, la experiencia puede ser muy desesperante. Aunque el propio Windows se encargue de gestionarla de la manera más adecuada, hay muchas veces en las que podemos darle una mano y evitar que nuestro equipo se quede estancado por mucho tiempo.

¿Cómo podemos reducir el consumo de RAM en nuestra PC? Aquí te presentamos tres consejos útiles que puedes poner en práctica en todo momento, sobre todo a la hora del trabajo, para que la memoria de tu equipo funcione mucho más libre.

Cierra los programas que consuman mucha RAM

La forma más sencilla de hacerlo es observando el Administrador de Tareas. Para abrirlo, da clic derecho sobre la barra de tareas y elige la opción correspondiente, o simplemente presiona Ctrl + Alt + Escape. Una vez hecho esto, abre la opción de Más detalles y ordena la lista de procesos de acuerdo a la Memoria.

Si ves una tarea con demasiado porcentaje de consumo, puedes cerrarla dándole clic derecho y presionando sobre ‘Finalizar tarea’.

Desactiva los programas que inician con el PC

Con cada arranque del sistema, algunos programas pueden ejecutarse automáticamente, cargando de tareas a la RAM desde un inicio. Para deshabilitar los aplicativos que mayor afectan al rendimiento de nuestra PC, ve a la pestaña ‘Inicio’ del Administrador de Tareas y ubica aquellos procesos que tienen ‘Alto’ en la columna de Impacto de inicio.

Una vez encontrados, puedes deshabilitarlos pulsando clic derecho sobre ellos y seleccionando sobre la opción correspondiente.

Desinstala los programas que no usas

Muchos programas pueden consumir memoria RAM a través de servicios de segundo plano que se ejecutan aun cuando no usamos el aplicativo en mención. Siempre es mejor idea desinstalar todo lo que no tenga utilidad.

Para desinstalar las aplicaciones que no usas, pulsa la tecla de Windows + I, y luego ve a Aplicaciones. Una vez ahí, elige el programa que no uses demasiado y pulsa sobre el botón ‘Desinstalar’ que se ubica debajo.