Google Chrome: ¿cómo instalar el navegador en un televisor con Android TV?

Si intentas descargar Google Chrome en tu Android TV desde la tienda de Play Store, te darás con la sorpresa de que la aplicación no es compatible. No obstante, no significa que sea imposible obtenerla. Aquí te enseñamos cómo instalar fácilmente el navegador web en tu televisor inteligente.

¿Cómo instalar Google Chrome en Android TV?

Para tener Google Chrome en tu Smart TV, necesitarás tu cuenta de Drive y descargar dos aplicaciones en tu televisor: File Commander, que te ayudará a instalar el APK del navegador web, y Sideload Launcher, que sirve para abrirlo y ejecutarlo.

Una vez que tengas ambas herramientas en tu Android TV, descarga el APK de Google Chrome. Luego, guarda ese archivo en tu cuenta de Google Drive. Lo recomendable es hacerlo en la carpeta Mi unidad para que puedas acceder fácilmente.

A continuación, abre la aplicación File Commander desde tu televisor y accede a tu cuenta de Drive. Tras iniciar sesión, dirígete al archivo APK y pulsa sobre él. La aplicación te preguntará si deseas descargarlo, toca en el botón ‘Aceptar’.

Cuando Google Chrome se haya descargado, selecciona la opción ‘Instalar’ y otorga el permiso para bajar archivos de fuentes externas a Google Play Store. Después de que termine el proceso, el navegador estará listo para funcionar. Para ello, ingresa a Sideload Launcher y ejecuta la aplicación.

La interfaz es bastante similar a la versión de escritorio y a la de la aplicación móvil. No obstante, aún no se encuentra completamente optimizado para manipularlo con el control remoto del Smart TV. Una alternativa a esto es conectar un mouse o un mando de una consola de videojuegos.