YouTube: esta extensión quita las expresiones exageradas de las miniaturas

YouTube se ha convertido en el portal de videos hechos por usuarios más importante de la red, y la causa para la creación del término ‘youtuber’. Por supuesto, una de las críticas más habituales contra ellos es la dudosa práctica de hacer miniaturas exageradas, con gestos sobreactuados y títulos exagerados con mayúsculas.

Este fenómeno no es poco común y la idea es que el thumbnail del video en cuestión llame lo suficientemente la atención del usuario. Sin embargo, hay quienes consideran que esto no es más que otro tipo de clickbait y desearían que no fuera así.

Este deseo parece ser la inspiración para un plugin que ha causado sensación en redes sociales, pues promete eliminar aquellos toques de exageración en las miniaturas de YouTube. Se llama Clickbait Remover y funciona bastante bien.

¿Cómo funciona?

Al momento de instalarlo, lo único que tendremos que configurar es la manera en cómo queremos ajustar las miniaturas y los textos o títulos. El plugin nos permite tomar un fotograma del video tanto del inicio, del medio o del final.

La extensión también permite modificar el formato de los títulos en todos los videos de YouTube de una forma similar a las opciones de Microsoft Word: todo en minúscula, tipo oración o todo con mayúscula inicial.

Los resultados que arroja son impresionantes y es que entrar al portal de YouTube con este plugin activo elimina sobremanera la saturación de gestos e imágenes que más parecen ponernos en alerta. El portal definitivamente adopta un tono más sereno.

¿Cómo instalar Clickbait Remover?

Lo mejor de Clickbait Remover es que está disponible para las dos plataformas web más usadas ahora mismo: Google Chrome y Firefox. El ser un plugin compatible con Chromium significa que podremos instalarlo en cualquier navegador basado en él, como Microsoft Edge, Brave, etc.

Para descargarlo para Google Chrome, tan solo pulsa en este enlace. Si, por el contrario, usas Mozilla Firefox, puedes instalarlo en este otro.