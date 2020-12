Apple será multada en Brasil si no incluye cargador con los iPhone

Con el lanzamiento de los iPhone 12, Apple anunció su decisión de retirar el cargador y los audífonos del empaque de toda su línea de teléfonos. La razón detrás de esta medida, según alegó, es porque le permitirá cuidar el medio ambiente.

“Debido a que hay miles de millones de estos (accesorios) en el mundo, los nuevos a menudo no se utilizan. Así que los sacaremos de la caja, en toda la familia de iPhone. Esto reduce las emisiones de carbono y evita la minería y el uso de materiales preciosos”, detalla la compañía en su página web.

Si bien esta medida fue aceptada sin mayor reclamo en la mayor parte del mundo, una región de Brasil no está de acuerdo con ella. La agencia pública de protección al consumidor del estado de São Paulo (Procon-SP) ha solicitado que Apple incluya cargadores con sus teléfonos o enfrentará multas.

Apesar da Apple vender novos modelos de Iphone sem carregador, Procon-SP irá exigir que o equipamento seja disponibilizado para consumidores que pedirem.



En octubre, la entidad notificó a Apple para que sustentara por qué vendía sus nuevos modelos de iPhone sin el cargador. En respuesta, la compañía reforzó los argumentos que ofreció durante el evento de lanzamiento de su buque insignia: reducir su huella de carbono y los residuos electrónicos.

Sin embargo, Procon-SP sostiene que la empresa no ha demostrado la ganancia ambiental que obtendría de esta estrategia y tampoco posee un plan para “la recolección de dispositivos antiguos y adaptadores para su reciclaje y eliminación adecuada, lo que afectaría la protección del ambiente”.

“Es inconsistente vender el dispositivo sin el cargador, sin revisar el valor del producto y sin presentar un plan de recolección de dispositivos viejos, reciclaje, etc. Los cargadores deben estar a disposición de los consumidores que los soliciten”, señaló Fernando Capez, director ejecutivo de Procon-SP.

“Al vender el producto sin el cargador, alegando reducción de carbono y protección ambiental, la empresa debe presentar un proyecto de reciclaje”, agregó Capez. Por ese motivo, la agencia brasileña exigirá a Apple que presente un plan viable.

Procon-SP también afirmó que este accesorio es una parte esencial para el uso del teléfono, ya que los consumidores tienen la expectativa de que, al comprar un dispositivo nuevo, podrán acceder a un mejor adaptador de corriente y eso les permitirá cargar de manera más rápida y segura.

En ese sentido, la agencia indicó que Apple no ha demostrado que el uso de cargadores antiguos no comprometerá el proceso de carga ni la seguridad del procedimiento, ni tampoco a que el empleo de accesorios de terceros no se utilizará como motivo para rechazar la validez de la garantía.

La firma de Cupertino deberá responder a la decisión en un plazo de 72 horas. “Si se encuentran infracciones, se le puede imponer una multa según lo dispuesto por el Código de Defensa y Protección al Consumidor”, aseguró Procon-SP.