Smartphone: así podrás tener un bloqueador de pantalla al estilo Among Us

Una gran sorpresa se llevaron miles en redes sociales luego de conocer la existencia de una herramienta que permite bloquear la pantalla del smartphone al estilo de Among Us. ¿Quieres aprenderlo?.

Si eres fan del videojuego desarrollado por InnerSloth, seguro habrás realizado la tarea del reactor, una de las más complicadas, ya que pone a prueba la memoria de los tripulantes, quienes deben repetir un patrón.

Precisamente, dicha misión inspiró a una desarrolladora independiente para crear ‘Among Lock Screen of Among Us Reactor’, una aplicación que está disponible para los teléfonos y tablets con Android.

Si deseas probarla, puedes encontrarla en Play Store o ingresando a este enlace. ¿Tiene versión para iPhone? Lastimosamente, esta herramienta no es compatible con los teléfonos creados por Apple.

¿Cómo funciona?

Luego de haberla instalado, te aparecerán varias opciones, tienes que elegir Change Password para configurar una contraseña. Procura una que sea difícil, pero no tan complicada como para olvidarla.

Eso sería todo. Ahora, cada vez que debas desbloquear tu teléfono Android, aparecerá la imagen del reactor de Among Us para que coloques el patrón correcto, si fallas, no podrás utilizarlo.

En caso pongas una contraseña incorrecta, saldrá una curiosa animación que muestra a un tripulante siendo echado de la nave espacial debido a que piensa que no eres el dueño, sino un impostor.

Vale resaltar que este bloqueador de Among Us no reemplaza al patrón que tenga tu celular, sino que lo complementa, es decir, deberás desbloquear tu dispositivo dos veces para poder emplearlo.