Disney Plus: ¿cómo regalar una suscripción en el servicio de streaming?

Con el inicio de la temporada navideña, muchos emprenden la misión de encontrar el ‘regalo perfecto’ para sus seres queridos. Para facilitar esta búsqueda, Disney Plus ha puesto a disposición de los usuarios una promoción que les permitirá obsequiar una suscripción en el servicio de streaming.

Se trata de una tarjeta de regalo que tiene un precio de 69,99 dólares y brinda acceso a un año de membresía en Disney Plus. Actualmente, esta oferta solo está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Canadá.

¿Cómo regalar una suscripción a Disney Plus?

Antes de empezar, es importante tener en cuenta que las tarjetas de suscripción a Disney Plus solo se pueden obsequiar a usuarios nuevos, es decir, a todos aquellos que no cuenten con un plan contratado en el servicio de streaming. Por lo tanto, no valen para pagar una membresía ya existente.

Para adquirir una tarjeta, visita la página disneyplus.com/giftayear y pulsa en el botón “Regala un año” (Gift a year). Aparecerá en pantalla unos formularios para ingresar tanto tus datos personales (nombres, apellidos y correo electrónico), como la información de la persona que recibirá el obsequio.

Sitio oficial para comprar cupones de regalo a Disney Plus. Foto: La República

En este apartado puedes programar una fecha de entrega específica y añadir un mensaje personalizado de máximo 300 caracteres. A continuación, coloca los detalles de pago y sigue las instrucciones para finalizar el pedido.

Una vez completado el proceso, el destinatario recibirá en la fecha establecida un correo electrónico con el código del regalo junto con las instrucciones para realizar el canje en la plataforma de Disney Plus. La suscripción empezará apenas se valide el cupón.

Cuando se active la membresía, el usuario tendrá acceso ilimitado al catálogo de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Fox; descargas ilimitadas; reproducción de contenido hasta en cuatro dispositivos al mismo tiempo; y la nueva función GroupWatch.