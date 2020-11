WhatsApp Plus: ¿por qué no es recomendable utilizar esta app en tu celular?

La popularidad de WhatsApp Plus se ha incrementado en los últimos meses, ya que esta app de mensajería instantánea (que no está disponible en Play Store) ofrece más opciones que la versión oficial.

Ver mensajes o estados eliminados, poder ocultar tu conexión (en línea), modificar el tipo de letra o fondo de los chat, son algunas de las funciones que terminaron de convencer a varios usuarios.

¿Por qué no es recomendable usarla?

Según detalla Clarín, las aplicaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otras similares, son versiones alteradas que no cumplen con las principales normas de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo.

En las condiciones de servicio de WhatsApp, los desarrolladores indican que aquellos que empleen apps no oficiales violan sus normas y pueden ser sancionados con un baneo temporal o permanente.

WhatsApp podría banearte. Foto: Clarín

La Vanguardia, por su parte, indica que los creadores de estas aplicaciones modificadas pueden ser piratas informáticos que oculten algún código malicioso que ponga en riesgo nuestra información.

Es decir, cabe la posibilidad que nuestras fotos, imágenes, videos, entre otro tipo de información importante (contraseñas de correo electrónico o cuentas bancarias) se envíen a un servidor externo, sin que lo notemos.

Descargar solo la versión oficial

Debido a que WhatsApp Plus no está en Play Store o App Store, sino que se descarga de sitios no oficiales, el usuario corre el riesgo de infectar su celular con algún tipo de malware.

Por ningún motivo debes instalar una APK bajada de un portal no oficial, tampoco descargar aplicaciones crackeadas (Spotify, Netflix, etc), ya que muchas de ellas pueden tener un malware oculto.

Para evitar problemas en el futuro, se recomienda también utilizar algún antivirus. En las tiendas oficiales de Android y Apple, existen varios que son gratuitos (y de paga) que detectarán posibles amenazas.