Los teléfonos inteligentes, a medida que se van haciendo cada vez más modernos, prescinden de algunas características básicas que hasta hace pocos años eran muy comunes en los móviles. Una de ellas es la radio FM que ha sido dejada de lado y cada vez son menos los smartphones que la traen consigo.

Sin embargo, aunque no lo creas, muchos Android lanzados recientemente sí tienen en su hardware el receptor necesario para escuchar la radio FM. El problema es que viene desactivado de fábrica. La tecnología necesaria aún existe y se sigue implementando, pero las compañías prefieren que no la uses por las siguientes razones.

El principal problema está en que la mayoría de dispositivos Android que se distribuyen por todo el mundo, se fabrican en un solo país. Esto significa que el chip receptor de radio FM debe ser configurado de acuerdo a cada lugar en donde se venderán los móviles, lo cual implica mucho trabajo y organización que retrasa los tiempos de producción y encarece el producto. Por ello, se prefiere no hacerlo.

Asimismo, para que estos chips funcionen es necesario que los fabricantes integren antenas de radio en sus teléfonos inteligentes, y el motivo por el cual muchas compañías han dejado de integrar las antenas en sus móviles es sencillo: cuestión de espacio. Teniendo en cuenta la carrera de las fabricantes al tratar de hacer sus smartphones cada vez más delgados y más compactos.

Otra de las principales razones para ya no incluir la aplicación de radio FM en los smartphones modernos, es que este ya no se considera necesario. Según los fabricantes, en la actualidad, los usuarios disponen de varias alternativas para escuchar su música favorita con aplicaciones como Spority, Apple Music, Deezer y hasta la propia plataforma de videos YouTube.