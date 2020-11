Twitter: ¿cómo desactivar los Fleets en Android y iOS?

Las historias llegaron finalmente a Twitter. La red social fue la última en incorporar este popular formato de contenido efímero bajo el nombre de Fleets, en el cual se pueden compartir textos, imágenes, videos y más.

Los Fleets tienen un lugar protagónico dentro de la aplicación, ya que se pueden ubicar rápidamente en la parte superior de la página principal. Ahí se van almacenando en forma de pequeñas burbujas (al estilo Instagram) todas las publicaciones que suben los usuarios.

No obstante, existen personas que no han tomado con agrado esta actualización y preferirían desaparecerla. Aunque no hay manera de desactivar completamente la visualización de esta sección, sí es posible deshabilitar las historias que publican tus seguidores.

¿Cómo deshabilitar los Fleets de Twitter?

Desde un dispositivo Android o iOS, ingresa a la aplicación de Twitter. Dirígete a la sección de Fleets, ubicada en la parte superior de la pantalla principal. Elige alguno de ellos y mantén pulsado el dedo sobre su burbuja para desplegar el menú de ajustes. Selecciona la opción ‘Silenciar a @nombredeusuario’. En la ventana de confirmación, pulsa en el botón ‘Silenciar Fleets’.

Repite este mismo proceso con todas las historias que aparezcan en tu perfil. Twitter silenciará de forma indefinida los Fleets de esa persona o página, por lo que ya no te mostrará sus nuevas publicaciones. De igual manera, no se enviará una notificación al otro usuario cuando actives esta opción.

En el caso de que, posteriormente, quieras volver a visualizar las historias de alguien, solo tienes que visitar su página de perfil en Twitter y, desde de la sección de información biográfica, haz clic en el botón ‘Dejar de silenciar’.

Instala la versión web de Twitter

Si, por el contrario, deseas dejar de visualizar por completo la sección de Fleets, la mejor solución es instalar la aplicación web de Twitter, en la cual no existe el apartado de las historias. Posee el mismo aspecto que la app nativa para móviles y ocupa menos espacio en el smartphone.