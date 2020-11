TeleNanu: conoce el chatbot de consejería sexual y reproductiva para jóvenes peruanos

La Universidad de San Martín de Porres (USMP) ha desarrollado un proyecto muy interesante llamado TeleNanu, el cual está dedicado a adolescentes y jóvenes de 18 años a más, con el ofrecen consejos de salud sexual y reproductiva desde redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Esta plataforma está participando en la 8.ª Feria Perú con Ciencia que organiza Concytec.

En una entrevista con La República, la doctora Ana, investigadora principal de TeleNanu, y la ingeniera Norma, encargada de la parte técnica del chatbot, nos cuentan cómo funciona esta interesante plataforma dedicada a adolescentes y jóvenes.

¿Qué es TeleNanu?

La Doctora Ana responde: TeleNanu es un proyecto que nace por la necesidad de atender la salud sexual y reproductiva dentro del contexto de la pandemia. Consiste en un chatbot que responde automáticamente siguiendo los pasos de la consejería de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes peruanos.

¿Qué significa TeleNanu?

A: “Tele” viene de lo que es la distancia, todos los medios que hoy estamos utilizando y “Nanu” es una palabra quechua que significa confidente. Entonces, nosotros nos quisimos acercar un poco a lo que es nuestro idioma y colocarlo dentro de un entorno de lo que es la telecomunicación.

¿Crees que la sexualidad sea un tema tabú en la sociedad peruana, sobre todo en los jóvenes?

A: Sí. Aún vemos que todavía en Perú hay algunos temas tabú sobre la sexualidad y algunos mitos que todavía se mantienen dentro de este ámbito. Y es en ese sentido que nosotros sabemos —somos docentes e investigadoras dentro de la universidad— que hay una necesidad de sacar todos estos mitos para que los jóvenes puedan disfrutar sus derechos sexuales y reproductivos sin temor a dañar su salud.

¿El proyecto es un prototipo o ya está funcionando?

La ingeniera Norma Responde: Sí. El proyecto TeleNanu consta de una plataforma que tiene las redes sociales. Hemos configurado Facebook, Instagram, TikTok y, en cada una de ellas, los canales de comunicación directa (inbox o DM) que son atendidos por las doctoras.

También tenemos la página web donde se ha desarrollado el chatbot. Este es un ente de inteligencia artificial que atiende 24/7. Con respecto al robot, estamos haciendo las pruebas finales. Todavía no lo hemos lanzado oficialmente, pero estamos atendiendo algunas consultas, además de hacer las validaciones correspondientes en estos precisos momentos.

El prototipo se lanzó en la pandemia y ahora ya estamos haciendo que el bot ayude a ciertas personas, y estamos afinando, porque el robot tiene que aprender. Entonces, la realidad sexual del Perú tiene ciertos matices que debemos aprender, no solamente es un tema de medicina, sino de cómo se acopla a la manera de cómo los muchachos se expresan.

¿Tienen planeado hacer un aplicativo de TeleNanu?

A: Uno de los aspectos que nosotros habíamos considerado al plantear el proyecto en cuanto a no utilizar aplicaciones, es porque conocemos que los celulares, muchas veces, están cargados de muchas apps, y el ahorro de espacio en el teléfono, en los adolescentes, es algo que ellos priorizan frente al uso de sus redes sociales a un aplicativo.

Entonces, por eso es que quisimos colocar el chatbot dentro de una red social, para que se pueda trabajar mediante la red social, que ya está previamente instalada en el celular.

¿La información que brindo a TeleNanu es privada?

N: La herramienta que estamos usando tiene una serie de certificaciones de seguridad internacional como nacional, porque es un tema médico. En el tema médico existen algunos ISOS. TeleNanu cumple con la ISO 27001, ISO 2000, que es de calidad, y la ISO 27015, que brinda los controles de seguridad en la nube.

Además, nos pegamos a los estándares de seguridad internacional que es la PCI DSS y también a los estándares médicos HIPAA y DEAA, que son seguridad de información médica. Esto impacta en el diseño interno de la aplicación para asegurar al joven que sus datos no van a ser vulnerados.

Detrás de TeleNanu hay una estructura de información con estándares de seguridad aplicados para asegurar que esta información no va a salir de la app. Pero además se ha colocado, de manera manual en la interacción de la plataforma, una opción donde el participante puede poner que “Se olvide de él” y esta acción de “Olvidarme” hace que todos los datos que se ha realizado de ida y vuelta en la conversación sean borrados automáticamente, no nos quedamos con ella. En caso de que el paciente no active esta seguridad, la información se guarda y no es accedida por otros sistemas de terceros.

¿Qué tipos de consejos da TeleNanu?

A: TeleNanu es, como le decía la ingeniera Norma, una plataforma que brinda todo lo que es consejería y orientación en salud sexual y reproductiva. ¿Por qué recalco esto? Porque nosotros no brindamos ningún tipo de tratamiento, ni tampoco descartamos ningún tipo de enfermedad o infección que pueda tener la persona.

Brindamos todo tipo de información que sea científica y que sea entendible para los jóvenes, ya que sabemos que en muchas ocasiones puede ocurrir que no comprendan lo que aparece en los panfletos de los medicamentos, anticonceptivos.

Por ejemplo, uno de los temas que más ocurre dentro de un consultorio es el uso del anticonceptivo: ¿cómo se utiliza?, ¿qué pasa si me olvido?, porque muchas veces se le explica al usuario cómo utilizar un anticonceptivo, pero llegan a casa y se olvidaron.

Entonces, frente a estas disyuntivas ellos pueden acceder a TeleNanu, preguntarle qué pasa si se olvidan de usar el anticonceptivo, de tomar la píldora anticonceptiva... y lo pueden utilizar. Ahora, la ventaja es que el chatbot está 24/7 (todos los días por 24 horas) disponible.

Por lo tanto, si alguien no sabe utilizar en un momento de emergencia un anticonceptivo oral de emergencia, puede usar TeleNanu para que le brinde esta información, como, por ejemplo, cuáles son síntomas o signos de unas infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, como le vuelvo a recalcar, nosotros no diagnosticamos ni tampoco brindamos ningún tipo de medicamentos.

¿TeleNanu ofrece algún tipo de orientación para asistir a un especialista?

A: Sí. Inclusive, dentro de la misma plataforma también te brinda la opción de que puedas elegir en qué distrito te encuentras y te va a ofrecer la orientación sobre a qué centro de salud, tanto del Minsa o EsSsalud, pueden ellos acercarse para recibir el diagnóstico y tratamiento correspondiente.

¿También brinda información acerca de los días fértiles?

A: Otra de las cosas que también te facilita TeleNanu es que te puede ayudar orientándote cuáles son tus días fértiles, en el caso de las mujeres.

¿Qué sucede si una mujer es regular o irregular?

A: También brinda orientación sobre algunos cambios que ocurren dentro del cuerpo de la mujer y del hombre, algunos cambios que podrían ser normales, como también algunos cambios que podrían ocurrir y hacerte pensar que tienes que acudir a un centro de salud para ser evaluado. En el caso de las mujeres, cuando se dan algunos cambios y no reciben información, muchas veces buscan en internet y la referencia que está viable allí no es siempre la correcta.

¿Cuál es el tiempo de respuesta del chatbot de TeleNanu?

A: Existe la fase inicial de la conversación, algunos datos que te va a pedir que llenes, pero la respuesta es inmediata. El tiempo de espera más largo es de 25 segundos, pero ocurre como una conversación natural que tienes con el robot.

El chatbot también tiene una opción de que se almacene esta información para que ya no te la vuelva a preguntar en otra ocasión. Hay datos dentro de la salud sexual y reproductiva que es necesario conocer para poder brindar una mejor orientación. Por ejemplo: si has estado embarazada antes, si has tenido pérdidas, etc.

¿Las respuestas de TeleNanu son en español o también en otros idiomas?

A: Por el momento, solo lo estamos trabajando en español.