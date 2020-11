Google desarrolla sistema para ayudar a personas ciegas a correr solas

En colaboración con la organización sin fines de lucro Guiding Eyes for the Blind, Google ha puesto a prueba un sistema de inteligencia artificial diseñado para ayudar a las personas ciegas y con discapacidad visual a correr de forma independiente.

La iniciativa se llama Project Guideline y se trata de un proyecto de investigación en etapa inicial que aprovecha el aprendizaje automático para que los usuarios puedan realizar ejercicio por sí mismos usando un smartphone, audífonos y una guía pintada en el piso.

Google trabajó con Thomas Panek, presidente y director ejecutivo de Guiding Eyes for the Blind, para llevar a cabo, a modo de prueba, la carrera virtual de New York Road Runners for Thanks 5K en el Central Park.

Para utilizar el sistema, Panek se colocó un arnés diseñado por Google alrededor de la cintura y lo conectó a su smartphone a través de la aplicación Project Guideline, la cual es capaz de rastrear el trayecto por medio del GPS y la cámara del teléfono.

De esta forma, Panek podía recibir diferentes indicaciones de audio directamente en sus auriculares de conducción ósea para seguir la línea pintada en el suelo. Si el sistema detecta que el usuario se desvía hacia la izquierda, escuchará un aumento de volumen en su oído izquierdo.

La aplicación Project Guideline funciona sin conexión a internet para funcionar y tiene en cuenta las variables del clima y las condiciones de iluminación. Google planea asociarse con otras organizaciones para diseñar cursos con las líneas guías pintadas en diferentes comunidades.