YouTube ahora mostrará anuncios en canales pequeños sin pagarles comisión

YouTube anunció esta semana un importante cambio en sus políticas sobre monetización de videos, que ha generado una polémica dentro de la comunidad. A partir de ahora, la compañía empezará a insertar anuncios en todo tipo de canales, aunque estos no formen parte de su Programa de socios.

Antes de la actualización de sus Términos de servicio, la publicidad aparecía principalmente en videos de creadores miembros de dicho programa, a quienes se les brinda una comisión por ello. No obstante, la nueva norma le permitirá a YouTube mostrar más anuncios sin tener que pagar a diversos canales.

“Comenzaremos a implementar lentamente anuncios en un número limitado de videos de canales que no están en el YouTube Partner Program. (…) Dado que no están actualmente en el YPP, no recibirán una parte de los ingresos de estos anuncios”, explicó la empresa en un comunicado.

Mientras tanto, la nueva sección de Términos de servicio de YouTube detalla que los creadores otorgarán a la compañía “el derecho a monetizar su Contenido en el Servicio (y dicha monetización puede incluir mostrar anuncios en el contenido o dentro de él o cobrar una tarifa a los usuarios para acceder)”.

Para ser parte del Programa de socios de YouTube, el canal debe reunir más de 1.000 suscriptores y haber acumulado un mínimo de 4.000 horas de tiempo de reproducción de video durante los últimos 12 meses.

Los únicos videos que estarán exentos de mostrar anuncios serán aquellos centrados en temas sensibles, como política, religión, sexualidad, y juegos de azar, así como los que incluyan lenguaje inapropiado, violencia, drogas, alcohol, armas de fuego, contenido sexual o difamatorio.

La publicidad representa un gran negocio para YouTube. Durante el tercer trimestre de 2020, la plataforma de streaming generó un ingreso de 5 mil millones dólares.

Reacciones de la comunidad