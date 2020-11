Aplicación de mensajería expone millones de archivos privados de usuarios

GO SMS Pro, una popular aplicación de mensajería para Android que actualmente reúne más de 100 millones de descargas en Google Play Store, ha expuesto públicamente el contenido confidencial enviado entre los usuarios del servicio.

The GO SMS Pro application is potentially vulnerable, according to this latest Trustwave SpiderLabs research, which finds that media shared between users of this messenger app is at risk of being compromised by an unauthenticated attacker. #cybersecurity https://t.co/jR6tD02Pt8