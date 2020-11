Zoom ahora permite expulsar a usuarios problemáticos de las videollamadas

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad de la plataforma, Zoom ha presentado dos nuevas características que permitirán a los organizadores de videoconferencias reportar y eliminar a los participantes problemáticos de las reuniones.

En primer lugar, está la función Suspender las actividades de los participantes, que permite pausar temporalmente la videollamada para expulsar a una persona conflictiva. Durante ese tiempo, se detendrá el video, audio, chat en la reunión, anotaciones, uso compartido de pantalla y grabación.

Tras seleccionar esta opción, Zoom preguntará si se desea reportar al usuario. Se podrá compartir cualquier detalle y agregar una captura de pantalla. Una vez que se envíe el informe, el participante denunciado será eliminado de la reunión y se notificará al equipo de Confianza y Seguridad.

La característica está disponible tanto en la versión para computadoras Mac, PC y Linux, así como en las aplicaciones móviles para Android y iOS. Asimismo, se encuentra habilitada de forma predeterminada para todos los usuarios gratuitos y de pago.

🔒 Suspend Participant Activities: Hosts and co-hosts can now use this feature to pause their meeting, quickly remove and report a disruptive participant, and resume their meeting by enabling the features they would like to use. pic.twitter.com/keZ2yuxKnL