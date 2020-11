Huawei vende Honor para asegurar su supervivencia ante sanciones de EE. UU.

Huawei anunció oficialmente la venta de Honor, su marca de smartphones de gama media dirigida al público juvenil, que fundó en 2013. Esta decisión surge en un intento por sobrevivir a las severas restricciones comerciales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Desde que fue incluida, en mayo de 2019, en la lista negra del Departamento de Comercio bajo el argumento de representar una amenaza para la seguridad nacional, la empresa ha tenido prohibido hacer negocios con proveedores estadounidenses.

No obstante, a lo largo del último año, su cadena de suministro se ha visto cada vez más afectada. En un comunicado, Huawei reconoció que ha estado bajo “una tremenda presión” debido a la “falta persistente de los elementos técnicos necesarios para nuestro negocio de telefonía móvil”.

Por lo tanto, el gigante asiático llegó a un acuerdo para la compra de todos los activos comerciales de Honor y así poder “garantizar su propia supervivencia”. El nuevo propietario de la marca es Shenzhen Zhixin New Information Technology, un consorcio de más de 30 agentes y distribuidores.

. @Huawei has decided to sell all of its Honor business assets.

Since its creation in 2013, the @Honorglobal brand has focused on the youth market by offering phones in the low- to mid-end price range, shipping over 70 million units annually for 7 years. https://t.co/MAKt0hg3gQ