Apple tendría planeado presentar una última “sorpresa” para Navidad

Este año trajo una serie de cambios sin precedentes a la industria tecnológica. En el caso de Apple, tomó por sorpresa a muchos con su ritmo de anuncios. En lugar de llevar a cabo un solo evento de lanzamiento de nuevos productos, celebró tres diferentes.

En setiembre, brindó la conferencia “Time Flies”, en la cual presentó los nuevos Apple Watch y iPad. En octubre, programó el “Hi, Speed” para lanzar la serie iPhone 12. Finalmente, a principios de noviembre, realizó el “One More Thing”, donde dio a conocer las primeras Mac con procesadores Apple Silicon.

Ahora, un nuevo informe ha revelado que el gigante tecnológico estaría planeando una actividad más para despedir el 2020. La afirmación llega por parte del reconocido filtrador @L0vetodream, quien posee un sólido historial de predicciones acertadas sobre Apple.

Según su reporte, la firma de Cupertino dará una “sorpresa navideña” a fin de año. Sin ofrecer información más precisa al respecto, solo agregó que se trata de algo “exclusivo de invierno” y que es “bueno” para dicha estación.

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

@L0vetodream suele lanzar pistas enigmáticas. Por ejemplo, en junio, publicó un tuit, aparentemente sin sentido, que decía “iafwcwtncgab”. Meses después, tras la presentación del iPad Air, reveló que se trataba de un acrónimo: “iPad Air 4 will come with two new color green and blue” (iPad Air 4 vendrá con dos nuevos colores, verde y azul).

Las probabilidades son diversas, pero podría tratarse de alguna promoción navideña. El año pasado, Apple lanzó una oferta para los miembros de Apple Card, quienes podían acceder hasta a un 6% de reembolso diario en todas sus compras hasta fin de año.

Por otro lado, podría estar relacionado con el lanzamiento de dos productos bastante rumoreados: los rastreadores AirTags o los audífonos AirPods Studio. También se espera algún accesorio nuevo para el iPhone 12.