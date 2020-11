Apple asegura que el software de seguridad de las Mac no espía a usuarios

Ante las preocupaciones de privacidad que desató el mal funcionamiento de su software de seguridad la semana pasada, Apple se ha visto en la obligación de aclarar, a través de una actualización en su página de soporte, que el sistema no rastrea lo que hacen los usuarios en sus equipos.

"Safely open apps on your Mac" > "Privacy protections"



Adding:



• A new encrypted protocol for Developer ID certificate revocation checks

• Strong protections against server failure

