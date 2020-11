LG Velvet: probamos el nuevo smartphone con pantalla curva y esto opinamos

Luego de semanas de prueba, finalmente tenemos listo nuestro review del LG Velvet, el nuevo smartphone de gama alta que la compañía surcoreana acaba de lanzar en Perú y que tiene puntos positivos y negativos.

Actualmente, este teléfono lo puedes encontrar en la operadora Entel y su precio (liberado) es de S/2279. Por el momento, el único color disponible es Aurora Gray (gris); sin embargo, no se descarta la llegada de otras tonalidades en el futuro.

DISEÑO

El LG Velvet es un smartphone que se caracteriza por tener un gran tamaño (pantalla de 6.8 pulgadas); sin embargo, no es un equipo grueso o pesado. Al contrario, es bastante delgado (7.9 mm de grosor) y liviano (180 gramos de peso).

La parte trasera del dispositivo, así como su pantalla curva P-OLED, está hecha de cristal y no con plástico o metal. Esto provoca que la sensación al manejarlo sea bastante agradable. Podría decirse que hace honor a su nombre ‘Velvet’ (terciopelo).

Debido a su acabado, la parte trasera del celular suele mancharse fácilmente con nuestras huellas digitales, por lo que es recomendable tener un pequeño paño para limpiarlo o adquirir una funda protectora.

Si bien los botones tienen un tamaño ideal (no son chicos, ni muy grandes), el botón del asistente de Google no debió incluirse, ya que suele provocar confusiones con el botón que se utiliza para disminuir el volumen.

El LG Velvet conserva el puerto jack de 3.5 mm para audífonos (ubicado en la parte inferior). Actualmente, muchas marcas no lo están incluyendo en sus smartphones, sobre todo, en los que son de gama alta.

Un punto a favor es que cuenta con certificación IP68, es decir, es resistente al agua y polvo; sin embargo, eso no quiere decir que es un celular acuático, ya que solo soporta una inmersión de hasta 1.5 metro por 30 minutos.

PANTALLA

Como se mencionó, este dispositivo cuenta con una enorme pantalla de 6.8 pulgadas con tecnología P-OLED (que permite la curvatura en los bordes), una tasa de actualización de 60Hz y una resolución de 2,460 x 1,080 pixeles.

En la parte superior, se encuentra el notch con forma de gota de agua que alberga la cámara frontal de 16 megapíxeles. Esta muesca es muy pequeña y no altera en nada la experiencia viendo videos o jugando videojuegos.

Precisamente, se utilizó el LG Velvet para probar varios videojuegos como Pokémon GO, Fortnite, Asphalt 9, Among Us, entre otros, y quedamos bastante satisfechos con las imágenes, ya que los colores siempre fueron nítidos y bien definidos.

Lo mismo ocurrió con YouTube y Netflix, sobre todo esta última plataforma. Las películas y series que pudimos probar se veían estupendas, sumado al sonido (del que hablaremos más adelante), características que hablan bien de la pantalla.

El teléfono cuenta con una opción de brillo automático que se ajusta, dependiendo de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Si estamos a oscuras, el brillo bajará, y sucede todo lo contrario cuando estamos bajo el sol.

A diferencia de otros equipos, cuyas pantallas suelen ponerse negras cuando están en exteriores, el LG Velvet no sufre ese problema. Es decir, podrás emplearlo en la calle para cualquier actividad, como jugar Pokémon GO.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

El celular funciona con Android 10 y posee un potente procesador Qualcomm Snapdragon 845 de ocho núcleos a 2.5 Ghz, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (ampliable hasta 2 TB con una tarjeta microSD).

Gracias a estas características, el equipo se mantiene fluido en todo momento. Incluso, con varias aplicaciones pesadas siendo usadas de forma paralela. Es decir, podrás hacer varias actividades y el equipo nunca se ‘lagea’.

Redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras, así como videojuegos del momento (Among Us, Fortnite, etc) funcionan perfectamente en el nuevo teléfono de LG que ya está disponible en Perú.

Según nos reveló Micael Seo, gerente de marketing de LG Perú, este teléfono tiene una versión 5G que solo está disponible en mercados europeos. Por el momento, el equipo que se comercializará aquí es el modelo 4G.

Parte inferior del LG Velvet. Foto: Juan José López / La República

SEGURIDAD

El teléfono cuenta con un sensor de huellas digitales en la parte inferior de la pantalla. Tiene un efecto muy llamativo y funciona bastante bien cuando tus manos están secas. Si las traes mojadas, el equipo no reconocerá tu huella.

Algo sorprendente es que LG Velvet no cuenta con reconocimiento facial, una característica fundamental que la mayoría de teléfonos de gama media y gama alta tienen en la actualidad. Además de la huella, podrás desbloquear el equipo con un patrón o clave.

BATERÍA

El smartphone cuenta con una batería de 4300 mAh con carga rápida de 16.2 W que no es tan veloz, como la de otros dispositivos que he probado. Para llegar de 0% a 100% (con la pantalla encendida) se requiere de aproximadamente 1 hora y media.

En lo que respecta a la autonomía, esta dependerá mucho del tipo de contenido que consumamos. Cuando se probó, hubo días que se usaba en redes sociales, llamadas, mensajes o para trabajo, y la batería podía durar hasta la noche.

Sin embargo, cuando se utilizaba el LG Velvet para probar algunos videojuegos, hacer videollamadas, ver películas de Netflix o videos de YouTube, la batería se consumía más rápido y se debía cargar el equipo en la tarde.

El teléfono posee una pantalla P-OLED de 6.8 pulgadas. Foto: Juan José López / La República

SONIDO

Una de las fortalezas de este dispositivo es que posee un sonido envolvente y de calidad gracias a sus dos altavoces y a una función llamada ‘LG 3D Sound’, que se adapta al contenido multimedia que estás reproduciendo.

Si miras una película, por ejemplo, este ‘sonido inteligente’ mejora los efectos. En cambio, si estás escuchando un podcast, se optimizan las voces para que puedas oírlas con más claridad.

De igual manera, LG decidió incluir un grabador de sonido en HD que, a diferencia de uno tradicional, posee varios modos. El más importante es, sin lugar a dudas, uno llamado ASMR, que tiene una sensibilidad altísima.

Te invitamos a echar un vistazo a este artículo donde te hablaremos más a profundidad acerca de esta herramienta que la firma surcoreana decidió incluir en su nuevo teléfono inteligente.

El celular cuenta con una triple cámara trasera. Foto: Juan José López / La República

CÁMARAS

En el apartado fotográfico, el equipo destaca por su cámara frontal de 16 MP y su triple cámara trasera, ubicada de forma vertical, que está compuesta por un sensor principal de 48 MP (f/1.8), un gran angular de 8 MP (f/2.2) y un sensor de profundidad de 5 MP (f/2.4).

El dispositivo no cuenta con un teleobjetivo, sin embargo, sí te permite tomar fotografías a objetos que están en un lugar alejado gracias a su zoom digital de 8X que no distorsiona la imagen.

Gracias a que cuenta con una tecnología quad cell, los píxeles se agrupan de cuatro en cuatro, formando así píxeles más grandes. Esto es beneficioso para aquellas personas que suelen tomar fotos nocturnas, ya que el ruido visual disminuye bastante.

La triple cámara del LG Velvet cuenta con varios modos. Uno de los más importantes es el ‘Time-lapse’ (cámara rápida), que, a diferencia de otros equipos, permite grabar videos en resolución 4K.

Si sueles filmar videos con tu celular, seguro habrás notado que los videos grabados en movimiento suelen verse temblorosos en ciertas ocasiones. Para evitar esto, el equipo cuenta con un modo de estabilización de imagen.

El celular cuenta, también, con un modo retrato (para desenfocar el fondo), la foto panorámica, el modo nocturno para que tus fotografías de noche se vean bien y la cámara lenta.